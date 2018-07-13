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Физики раскрыли загадку знаменитого Базельского папируса

(обновлено: 12:24 13.07.2018)
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© Фото : University of BaselРасшифрованный текст Базельского папирусаРасшифрованный текст Базельского папируса
© Фото : University of Basel
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Физики выяснили, что загадочный Базельский папирус, о происхождении которого историки спорят уже четыре века, представляет собой медицинский трактат знаменитого римского врача Клавдия Галена, сообщает пресс-служба университета Базеля.

Древнегреческие буквы (2 ряд), найденные в папирусе авторами статьи
© Фото : Mocella et al. Nature Communications
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"Это сенсационное открытие. Теперь мы точно можем сказать, что это заметки врача времен конца античности, в которых описывается феномен, который он назвал "истерическим апноэ". Соответственно, это или фрагмент работ Клавдия Галена, или чьи-то комментарии к ним", — заявила Сабина Хюбнер (Sabine Huebner) из университета Базеля (Швейцария).

Так называемый Базельский папирус известен историкам с начала XVI века. Как он попал в Базель, пока неизвестно, однако ученые считают, что он был частью коллекции Базилиуса Амбербаха — известного юриста, коллекционера древностей и первого археолога Швейцарии.

В общей сложности в его "кунсткамере" хранилось около шести десятков разных папирусов времен поздней античности, большую часть которых давно расшифровали специалисты по истории Древней Греции и Рима.

Один из папирусов приобрел большую известность из-за того, что текст на нем записан сразу с двух сторон, причем буквы начертаны в зеркальном отображении. Это не позволяло историкам понять, какие символы находились на лицевой и обратной стороне, из-за чего содержание папируса оставалось предметом споров на протяжении последних четырех сотен лет.

Эту загадку смогли разрешить швейцарские физики, послойно просканировавшие папирус при помощи инфракрасных и ультрафиолетовых камер. Оказалось, что этот лист состоит не из одного, а нескольких слоев папируса, наложенных друг на друга и склеенных уже в XV веке, когда церковные писцы часто использовали такие артефакты в качестве сырья для производства чистой бумаги. 

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© Фото : British Council
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Раскрыв секрет Базельского папируса, физики обратились за помощью к Хюбнер и ее единомышленникам, которые помогли им разделить листы и понять, что реально написано на папирусе.

Хюбнер обратила внимание на то, что медицинские записи на нижнем листе похожи по начертанию и содержанию на заметки Клавдия Галена, найденные в библиотеке епископа Католической церкви в итальянской Равенне. В XV веке, как заметили историки, эту библиотеку разграбили, и часть ее папирусов могли купить частные коллекционеры, такие как Базилиус Амбербах или его отец Иоганн.

Как надеются историки, дальнейшее изучение поможет выяснить, действительно ли автором папируса был Гален, когда его подготовили и где могли использовать.

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