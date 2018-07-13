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Астрономы НАСА получили снимки опасного околоземного астероида

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© NASA / JPL-CaltechАстероид 2017 YE5 оказался уникальным двойным равновесным астероидомАстероид 2017 YE5 оказался уникальным двойным равновесным астероидом
© NASA / JPL-Caltech
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МОСКВА, 13 июл – РИА Новости. Опасный околоземный астероид 2017 YE5, открытый в прошлом декабре, оказался уникальным "двойным" объектом, каждая из половинок которого имеет разное происхождение и состав. Об этом узнали ученые НАСА, получившие первые его фотографии.

Радарные снимки астероида 2015 JO25, который в среду сблизится с Землей
© NASA/JPL-Caltech/GSSR
Радары НАСА получили фотографии опасного астероида 2014 JO25
Это небесное тело было открыто в конце декабря прошлого года марокканской обсерваторией Оукаймеден, и в то время его считали опасным, но вполне заурядным околоземным астероидом.

Он входит в каталог PHA (Potentially hazardous asteroids) — перечень объектов, потенциально опасных для жизни на Земле. Чтобы попасть в этот список, небесное тело должно приближаться к нашей планете на расстояние не менее восьми миллионов километров, быть достаточно большим, чтобы не разрушиться в атмосфере и вызвать катастрофу не менее чем регионального масштаба.

В июне этого года 2017 YE5 еще раз сблизился с Землей, подойдя к нашей планете на расстояние в шесть миллионов километров. В следующий раз столь тесное "рандеву" этого небесного тела и нашей планеты произойдет лишь через 170 лет, что дало ученым уникальный шанс изучить его структуру и форму.

Для этого астрономы НАСА использовали мощный радар в Голдстоуне и 305-метровую тарелку радиотелескопа "Аресибо" в Пуэрто-Рико. Они "обстреляли" 2017 YE5 пучками радиоволн, что позволило им узнать точную форму астероида и раскрыть некоторые детали его устройства.

© Arecibo/GBO/NSF/NASA/JPL-CaltechРадарные снимки "половинок" астероида 2017 YE5
© Arecibo/GBO/NSF/NASA/JPL-Caltech
Радарные снимки "половинок" астероида 2017 YE5

Эти наблюдения, как отмечают представители НАСА, принесли массу сюрпризов. Во-первых, выяснилось, что 2017 YE5 намного больше, чем предполагали ученые, и при этом он состоит из двух половинок примерно равных размеров. Их диаметр составляет около 900 метров, и они совершают один оборот друг вокруг друга примерно за 20-24 часа. 

Подобные свойства 2017 YE5, как отмечает НАСА, переводят его в число самых редких и уникальных малых планет Солнечной системы – "равновесных" двойных астероидов, чьи половинки примерно равны друг другу. В общей сложности, ученые открыли лишь четыре подобных объекта за всю историю существования человечества.

Фотографии астероида Фаэтон, полученные телескопом Аресибо во время его сближения с Землей
© Фото : Arecibo Observatory/NASA/NSF
Астрономы НАСА получили детальные фотографии "астероида столетия"

Уникальность 2017 YE5 усиливается тем, что его половинки, судя по характеру отражения радиоволн от их поверхности, состоят из разных пород. Это радикально отличает его от всех остальных двойных астероидов, возникших, как правило, в результате "раскрутки" их прародителя теплом и лучами солнечного света и его распада на части под действием центробежных сил.

Как сформировалось это небесное тело, планетологи пока не знают. Дальнейшие наблюдения за 2017 YE5 могут раскрыть эту тайну, если астрономам удастся измерить его плотность, узнать химический состав и другие важнейшие свойства.

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