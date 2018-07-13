Ученые разрабатывают одежду, способную заряжать телефон

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Инженеры из Университета Цинциннати в США работают над созданием инновационной ткани из углерода для одежды, которая сможет заряжать различные электронные устройства, сообщает Science Daily.
В результате нанотрубки формируют маленький волокнистый квадрат, который можно превратить в текстильную ткань, растянув над промышленной катушкой. Эта нить похожа на шелковую нить паука, и ее можно вплетать в различные ткани.
По словам ученых, углеродные нанотрубки от других материалов отличает ряд уникальных свойств: высокая прочность, хорошая проводимость, большая площадь поверхности и высокая термостойкость.
Углеродные нити можно использовать в различных устройствах, начиная от датчиков тяжелых металлов и заканчивая суперконденсаторами и аккумуляторами. Углеродные нанотрубки могут заменить медный провод в автомобилях и самолетах, тем самым уменьшив вес машин и повысив эффективность использования топлива.
Отмечается, что разработкой ученых заинтересовались и военные США. Новая ткань сможет заряжать многочисленные электронные устройства в арсенале солдат, включая фонари, приборы ночного видения и коммуникационные устройства, и, таким образом, даст им заметное преимущество в бою.
"В прошлом металлы доминировали в производстве товаров, но я думаю, что углерод заменит их во многих областях. Начнётся новая эпоха — углеродная революция", — считает профессор Марк Шульц, один из руководителей исследования.