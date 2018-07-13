Новая методика заставила раковые клетки разрушать опухоль

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Ученые из Гарвардской медицинской школы в США разработали две методики борьбы с опухолями при помощи генетически модифицированных раковых клеток, циркулирующих в кровотоке. Их исследование опубликовано в журнале Science Translational Medicine.

Циркулирующие опухолевые клетки отделяются от первоначально возникшего в организме новообразования и попадают в кровоток, но в дальнейшем могут вернуться в опухоль. Они клетки отвечают за появление метастазов — отдаленных вторичных очагов заболевания.

В качестве средства против опухолей ученые использовали так называемый белок-убийцу S-TRAIL, который оказался наименее вреден для здоровых клеток организма. Этот белок способен спровоцировать апоптоз — программируемую гибель клетки.

В своем исследовании медики испробовали два подхода к терапии циркулирующими клетками. В первом случае они использовали клетки глиобластомы — агрессивной опухоли мозга, изначально устойчивые к воздействию S-TRAIL. Однако, подвергнув их генной модификации, ученые смогли заставить эти их активно вырабатывать белок-убийцу, и затем ввели эти клетки подопытным мышам с первичными опухолями.

Второй способ применили для мышей с повторно возникшими опухолями. Из ткани их первичных новообразований ученые получили клетки, чувствительные к S-TRAIL, и с помощью генной инженерии сначала отключили рецепторы, отвечающие за эту восприимчивость, чтобы клетки не уничтожили себя раньше времени. После этого подготовленные клетки также заставили производить S-TRAIL и ввели их животным. В оба типа клеток встроили "выключатель", запускающий процесс самоуничтожения клеток-убийц по окончании лечения.

По словам ученых, оба испытанных способа оказались эффективными. В тестах участвовали мыши с первичными и вторичными опухолями мозга и молочной железы. В результате медикам удалось уменьшить размер опухолей всех типов, а мыши, прошедшие такое лечение, смогли жить дольше.