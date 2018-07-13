Ученые сообщили о затмении Солнца суперлуной в пятницу 13-го

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Частное затмение Солнца, которое можно будет наблюдать в Австралии и Антарктиде, произойдет в пятницу, сообщила пресс-служба Московского планетария.

"Частное затмение Солнца, не видимое в РФ, произойдет 13 июля. Луна закроет одну третью часть Солнца. В Северном полушарии Земли затмение видно не будет", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что "событие начнется в 04.48 мск на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана, а закончится в 07.14 мск между Новой Зеландией и Антарктидой".

На суше частное затмение с очень малой фазой можно будет наблюдать только в Австралии в окрестностях города Мельбурн и на острове Тасмания. Наибольшая фаза затмения составит всего 0,34 (Луна закроет чуть больше одной третьей части диска Солнца).

Затмение произойдет в момент так называемого суперлуния — астрономического явления, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем, то есть моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Это второе частное затмение Солнца в 2018 году. В 2018 году ожидается всего три затмения – 15 февраля, 13 июля и 11 августа. Все солнечные затмения — частные. Наблюдать их возможно только в приполярных областях Южного (15.02 и 13.07) и Северного (11.08) полушарий Земли.

Солнечные затмения происходят только тогда, когда Луна находится между Землей и Солнцем (фаза новолуния). В течение года может произойти от двух до пяти солнечных затмений. Затмение Солнца, при котором земную поверхность пересекает только лунная полутень (конус тени и его продолжение не пересекают земную поверхность), называется частным. Ось лунной тени 13 июля 2018 года проходит на расстоянии 2259 километров от поверхности Земли.