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Роскосмос привлек всю отрасль к поиску применения ракет "Ангара"

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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМакеты ракет-носителей Ангара. Архивное фотоМакеты ракет-носителей Ангара. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей "Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.

Международная космическая станция. Архивное фото
© NASA
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Ранее генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в интервью РИА Новости заявил, что поставил задачу прекратить производство ракет-носителей "Протон" после выполнения имеющихся контрактов. Далее он поручил летать исключительно на "Ангаре". При этом для безубыточного производства требуется изготавливать шесть ракет "Ангара" в год. В действующей Федеральной космической программе до 2025 года прописано 14 пусков ракет "Ангара" — семи тяжелых и шести легких версий носителя. Количество пусков в интересах Минобороны неизвестно.

"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, Роскосмоса, коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации "Роскосмос" ФГУП "Организация "Агат". В совещании принимали участие генконструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света Роскосмоса Юрий Коптев, зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев и другие специалисты.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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По словам другого собеседника, это уже второе, но не последнее совещание, в ходе которого ищутся новые возможности для применения ракет "Ангара", снижения их себестоимости, налаживания серийного производства носителя.

Третий собеседник рассказал РИА Новости, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления производителя "Ангары" — Космического центра имени Хруничева.

В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что мероприятие было закрытым и было посвящено обсуждению рабочих вопросов.

Ситуация в центре Хруничева

Центр имени Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Общие долговые обязательства предприятия, как сообщалось в СМИ, составляют на данный момент почти 100 миллиардов рублей.

Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.

Также сообщалось, что в Центре Хруничева начались сокращения персонала. На космодроме Байконур численность сотрудников Центра будет уменьшена на 200 человек. Предупреждения о грядущем увольнении начали раздавать в московском и омском офисах. К 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза, до 1691 человека.

Сколько стоит "Ангара"

В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, имеющейся в распоряжении РИА Новости, которое готовилось в 2015 году, указывалось, что в течение 10 лет планируется проведение 20 пусков ракет "Ангара" — по 10 для военной и гражданской программ.

Дмитрий Рогозин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Рогозин назвал экспансию в космос главной задачей Роскосмоса
Недавно Роскосмос сообщил, что в рамках летных испытаний планируется проведение шести пусков ракеты – по три с Плесецка и Восточного. В то же время не уточнялись сроки завершения этих испытаний и пойдут ли в зачет два проведенных в 2014 году пуска с Плесецка. Ранее программа летных испытаний предполагала 10 пусков – шести тяжелых и четырех легких ракет. При этом в конце 2017 года Центр имени Хруничева объявил, что имеет заказы на изготовление 10 ракет.

Как сообщалось, второй запуск тяжелой "Ангары" запланирован на 2018 год, но может быть отложен на 2019 год.

Макеты ракет-носителей Ангара
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Эксперт: время ракеты "Ангара" пришло
В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы указывается, что себестоимость изготовления ракеты тяжелого класса "Ангара-А5" определена в 3,5 миллиарда рублей (в ценах 2015 года). Стоимость легкой версии "Ангара-А1.2" установлена в 1,3 миллиарда рублей. При этом себестоимость производства ракеты "Протон-М", на смену которой идет "Ангара", этим же документом установлена в 1,4 миллиарда рублей (в ценах 2017 года).

Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.

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