Роскосмос привлек всю отрасль к поиску применения ракет "Ангара"

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости. Роскосмос и предприятия ракетно-космической отрасли совместно ищут возможности для максимального применения ракет-носителей "Ангара" в российской космической программе, сообщили РИА Новости сразу несколько источников в ракетно-космической отрасли.
"Перспективы использования ракет семейства "Ангара" обсуждались в ходе закрытого совещания представителей предприятий и институтов ракетно-космической отрасли, Роскосмоса, коллегии ВПК и других заинтересованных структур, прошедшего в Москве 11 июля", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, обсуждение проходило в головном экономическом институте госкорпорации "Роскосмос" ФГУП "Организация "Агат". В совещании принимали участие генконструктор по ракетам-носителям Александр Медведев, глава научно-технического света Роскосмоса Юрий Коптев, зампред коллегии Военно-промышленной комиссии Олег Бочкарев и другие специалисты.
Третий собеседник рассказал РИА Новости, что совещание в первую очередь было посвящено разработке программы финансового оздоровления производителя "Ангары" — Космического центра имени Хруничева.
В Роскосмосе РИА Новости сообщили, что мероприятие было закрытым и было посвящено обсуждению рабочих вопросов.
Ситуация в центре Хруничева
Центр имени Хруничева в прошлом году получил чистый убыток в размере более 23 миллиардов рублей. До этого предприятие запросило дополнительное финансирование в размере более 30 миллиардов рублей на оздоровление производства. Общие долговые обязательства предприятия, как сообщалось в СМИ, составляют на данный момент почти 100 миллиардов рублей.
Только на обслуживание банковских кредитов центр ежегодно тратит по 4,5 миллиарда рублей. В планах предприятия — продажа находящейся в собственности земли в Филевской пойме в центре Москвы для покрытия убытков.
Также сообщалось, что в Центре Хруничева начались сокращения персонала. На космодроме Байконур численность сотрудников Центра будет уменьшена на 200 человек. Предупреждения о грядущем увольнении начали раздавать в московском и омском офисах. К 2025 году планируется снизить численность сотрудников на московской площадке более чем в 2,5 раза, до 1691 человека.
Сколько стоит "Ангара"
В технико-экономическом обосновании к действующей Федеральной космической программе на 2016-2025 годы, имеющейся в распоряжении РИА Новости, которое готовилось в 2015 году, указывалось, что в течение 10 лет планируется проведение 20 пусков ракет "Ангара" — по 10 для военной и гражданской программ.
Как сообщалось, второй запуск тяжелой "Ангары" запланирован на 2018 год, но может быть отложен на 2019 год.
Ракеты-носители типа "Ангара" являются экологически чистыми, так как их двигатели работают на керосине и кислороде без использования крайне токсичного гептила. Все семейство, спроектированное по модульному типу, включает несколько классов ракет грузоподъемностью от 3,8 тонны до 37 тонн для запусков с космодрома Плесецк, а в перспективе — с Восточного. В семейство входят носители легкого класса "Ангара-1.2", среднего — "Ангара-А3", тяжелого — "Ангара-А5" (с модификациями "А5М" (модернизированная) и "А5П" (пилотируемая)), а также повышенной грузоподъемности — "Ангара-А5В". Ранее планировалось, что ракета среднего класса "Ангара-А3" создаваться не будет.