Увидеть мамонта: каких доисторических животных смогут клонировать

МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Технологии клонирования, секвенирования ДНК и перепрограммирования клеток делают возможным воскрешение вымерших видов животных. РИА Новости рассказывает, как далеко продвинулись технологии, почему до сих пор не клонировали мамонта и кого ученые собираются возродить в будущем.

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создали "гибридный" зародыш, объединив сперму, взятую три года назад у Судана, с яйцеклетками его обычных африканских родственниц.

В марте, когда умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан, специалисты говорили, что в ближайшее время эти животные исчезнут навсегда, поскольку в мире осталось только две особисамки Наджин и Фату. Однако на днях сообщили: популяцию можно восстановить. С помощью новейших репродуктивных технологий европейские биологи

Теперь ученые собираются взять яйцеклетки у двух последних самок и получить уже чистокровные эмбрионы. Вынашивать детенышей, скорее всего, будут суррогатные матери из южноафриканской популяции белых носорогов. Таким образом, северный подвид восстановится, уверены биологи.

Чего н е х ватает д ля у спешного к лонирования

© http://ru.wikipedia.org Клон мамонта по-якутски: "живая" клетка в обмен на технологии из Кореи

По данным специалистов, уже через 158 тысяч лет после гибели животного половина связей между азотистыми основаниями его ДНК будет разорвана. Именно поэтому, например, нельзя клонировать нептичьих динозавров, вымерших в конце мелового периода (около 65 миллионов лет назад). Их ДНК разрушена, а белки, извлеченные из костей тираннозавра и брахилофозавра и даже частично расшифрованные, не подходят для клонирования этих доисторических гигантов.

© РИА Новости / Виталий Аньков Несмотря на хорошую сохранность мамонтенка Юки, ученым не удалось извлечь ДНК из его клеток © РИА Новости / Виталий Аньков Несмотря на хорошую сохранность мамонтенка Юки, ученым не удалось извлечь ДНК из его клеток

Впрочем, порой в образцах замороженной ткани удается найти отдельные целые ядра клеток, но когда останки древних животных оттаивают, все исчезает. Сохранять структуру клетки при размораживании ученые пока не умеют.

Новые т ехнологии и д оисторические г иганты

Тем не менее уже два десятилетия идут разговоры о воскрешении шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Палеонтологи неоднократно находили неповрежденные участки мягких тканей этих животных. Сообщали даже, что обнаружена кровь мамонтихи, но, к сожалению, дополнительные анализы показали: это всего лишь межтканевая жидкость.

В 2011 году исследователи Пенсильванского университета реконструировали ДНК мамонта на 70 процентов, а в 2015-м их коллеги из Гарвардского университета перенесли 14 генов доисторического животного в живую клетку азиатского слона. Используя технологию CRISPR/CAS, ученые вставили в геном клеток кожи слона гены, отвечающие за маленькие уши, толстый слой подкожного жира и длинную шерсть.

Однако многие специалисты настроены скептически. Ведь получится не мамонт, а межродовой гибрид (современные слоны и древние мамонты — дальние родственники). Такие гибриды, как правило, нежизнеспособны. Известен лишь один прецедент. Детеныш, родившийся в Честерском зоопарке в 1978 году от азиатской слонихи и африканского слона, прожил только 12 дней.

Древние пещерные львы

У пещерного льва (Panthera leo spelaea) больше шансов. Если его ядерную ДНК реконструируют, ее попытаются внедрить в геном современного африканского льва. А они с доисторической пещерной кошкой довольно близкие родственники — намного ближе, чем мамонты и азиатские слоны. Согласно последним данным, пещерные львы могут быть подвидом современных львов (Panthera leo).

Биологического материала для реконструкции ДНК доисторической кошки более чем достаточно. В Якутии в 2015 и 2017 годах нашли трех пещерных львят. Два тела сохранились полностью, одно — без задних лап. Пока усилия ученых не увенчались успехом, сохранность останков оказалась недостаточной, и исследователям удалось выделить только отдельные фрагменты ДНК.

© CC BY-SA 4.0 / Sémhur Реконструкция пещерного льва, грот Пон д’Арк (точная копия пещеры Шове) © CC BY-SA 4.0 / Sémhur Реконструкция пещерного льва, грот Пон д’Арк (точная копия пещеры Шове)

Взлетят л и в ымершие п тицы



Эволюционный биолог и эколог Бен Новак из независимой научно-исследовательской организации Revive & Restore к 2025 году намерен дать вторую жизнь странствующему голубю (Ectopistes migratorius). Последний представитель этого вида, существовавшего еще во времена мамонтов (самым древним останкам этих птиц сотни тысяч лет), погиб в 1914 году.

Биологи из Лаборатории палеогеномики Калифорнийского университета в Санта-Круз, с которыми сотрудничает Revive & Restore, выделили и частично расшифровали ядерную ДНК из четырех сохранившихся тушек голубя и митохондриальную ДНК из 41 образца. Так что Новаку есть с чем работать.

Над реконструкцией и расшифровкой ДНК маврикийского дронта, или додо (Raphus cucullatus), вымершего в конце XVII века, трудится международная команда ученых под руководством профессора эволюционной биологии Оксфордского университета Бет Шапиро. ДНК частично восстановили и сличили с ДНК живых родственников — гривистых голубей (Сaloenas nicobarica).

© CC BY 2.0 / Federico Moroni Маврикийский дронт, или додо, вымер в конце XVII века. Ученые надеются воскресить его в будущем © CC BY 2.0 / Federico Moroni Маврикийский дронт, или додо, вымер в конце XVII века. Ученые надеются воскресить его в будущем

И все же расшифровать геном — это одно, а найти целые ядра с неразорванными хромосомами — совсем другое. Поэтому многие не разделяют энтузиазма сторонников идеи воскрешения вымерших животных. Кроме того, воссоздание и поддержание популяций в дикой природе обойдется очень дорого. Ученые из Университета Онтарио указывают, что выбор в пользу мамонта и других древних животных будет фатальным для многих современных вымирающих видов, поскольку ресурсов на экологическую консервацию и тех и других недостаточно.