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Увидеть мамонта: каких доисторических животных смогут клонировать

(обновлено: 08:13 13.07.2018)
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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, CC0Мамонт в тундростепиМамонт в тундростепи
© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина, Depositphotos, CC0
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МОСКВА, 13 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. Технологии клонирования, секвенирования ДНК и перепрограммирования клеток делают возможным воскрешение вымерших видов животных. РИА Новости рассказывает, как далеко продвинулись технологии, почему до сих пор не клонировали мамонта и кого ученые собираются возродить в будущем.

Ученые извлекают яйцеклетки из тела самки белого носорога
© Фото : Hildebrandt et al. / Nature 2018
Биологи близки к "воскрешению" вымершего белого носорога
В марте, когда умер последний самец северного белого носорога по кличке Судан, специалисты говорили, что в ближайшее время эти животные исчезнут навсегда, поскольку в мире осталось только две особи самки Наджин и Фату. Однако на днях сообщили: популяцию можно восстановить. С помощью новейших репродуктивных технологий европейские биологи создали "гибридный" зародыш, объединив сперму, взятую три года назад у Судана, с яйцеклетками его обычных африканских родственниц.

Теперь ученые собираются взять яйцеклетки у двух последних самок и получить уже чистокровные эмбрионы. Вынашивать детенышей, скорее всего, будут суррогатные матери из южноафриканской популяции белых носорогов. Таким образом, северный подвид восстановится, уверены биологи.

Чего не хватает для успешного клонирования

Мамонт
© http://ru.wikipedia.org
Клон мамонта по-якутски: "живая" клетка в обмен на технологии из Кореи
Воскресить другие вымершие виды так быстро не получится. Клонирование по классической технологии, когда в яйцеклетку встраивают ядро живой клетки, невозможно. В мягких тканях мамонтов, даже очень хорошей сохранности (обнаруженных в основном в Якутии), таких клеток нет. Более того, даже в идеальных для хранения условиях вечной мерзлоты клетки, а значит, и ДНК разрушаются.

По данным специалистов, уже через 158 тысяч лет после гибели животного половина связей между азотистыми основаниями его ДНК будет разорвана. Именно поэтому, например, нельзя клонировать нептичьих динозавров, вымерших в конце мелового периода (около 65 миллионов лет назад). Их ДНК разрушена, а белки, извлеченные из костей тираннозавра и брахилофозавра и даже частично расшифрованные, не подходят для клонирования этих доисторических гигантов.

 

© РИА Новости / Виталий АньковНесмотря на хорошую сохранность мамонтенка Юки, ученым не удалось извлечь ДНК из его клеток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Несмотря на хорошую сохранность мамонтенка Юки, ученым не удалось извлечь ДНК из его клеток

 

Впрочем, порой в образцах замороженной ткани удается найти отдельные целые ядра клеток, но когда останки древних животных оттаивают, все исчезает. Сохранять структуру клетки при размораживании ученые пока не умеют.

Новые технологии и доисторические гиганты

Самые последние шерстистые мамонты на Земле жили на острове Врангеля
© РИА Новости / Алина Полянина
Карликовые мамонты с острова Врангеля: что сохранилось в архиве и геноме
Тем не менее уже два десятилетия идут разговоры о воскрешении шерстистого мамонта (Mammuthus primigenius). Палеонтологи неоднократно находили неповрежденные участки мягких тканей этих животных. Сообщали даже, что обнаружена кровь мамонтихи, но, к сожалению, дополнительные анализы показали: это всего лишь межтканевая жидкость.

В 2011 году исследователи Пенсильванского университета реконструировали ДНК мамонта на 70 процентов, а в 2015-м их коллеги из Гарвардского университета перенесли 14 генов доисторического животного в живую клетку азиатского слона. Используя технологию CRISPR/CAS, ученые вставили в геном клеток кожи слона гены, отвечающие за маленькие уши, толстый слой подкожного жира и длинную шерсть.

Однако многие специалисты настроены скептически. Ведь получится не мамонт, а межродовой гибрид (современные слоны и древние мамонты дальние родственники). Такие гибриды, как правило, нежизнеспособны. Известен лишь один прецедент. Детеныш, родившийся в Честерском зоопарке в 1978 году от азиатской слонихи и африканского слона, прожил только 12 дней.

Древние пещерные львы

У пещерного льва (Panthera leo spelaea) больше шансов. Если его ядерную ДНК реконструируют, ее попытаются внедрить в геном современного африканского льва. А они с доисторической пещерной кошкой довольно близкие родственники — намного ближе, чем мамонты и азиатские слоны. Согласно последним данным, пещерные львы могут быть подвидом современных львов (Panthera leo).

Биологического материала для реконструкции ДНК доисторической кошки более чем достаточно. В Якутии в 2015 и 2017 годах нашли трех пещерных львят. Два тела сохранились полностью, одно — без задних лап. Пока усилия ученых не увенчались успехом, сохранность останков оказалась недостаточной, и исследователям удалось выделить только отдельные фрагменты ДНК.

© CC BY-SA 4.0 / SémhurРеконструкция пещерного льва, грот Пон д’Арк (точная копия пещеры Шове)
© CC BY-SA 4.0 / Sémhur
Реконструкция пещерного льва, грот Пон д’Арк (точная копия пещеры Шове)

 

Взлетят ли вымершие птицы

Биолог Джордж Черч работает над воскрешением мамонтов с октября 2014 года
© Фото : Ann Wang
Генетики успешно вставили гены мамонта в ДНК в клетках слонов
Эволюционный биолог и эколог Бен Новак из независимой научно-исследовательской организации Revive & Restore к 2025 году намерен дать вторую жизнь странствующему голубю (Ectopistes migratorius). Последний представитель этого вида, существовавшего еще во времена мамонтов (самым древним останкам этих птиц сотни тысяч лет), погиб в 1914 году.

Биологи из Лаборатории палеогеномики Калифорнийского университета в Санта-Круз, с которыми сотрудничает Revive & Restore, выделили и частично расшифровали ядерную ДНК из четырех сохранившихся тушек голубя и митохондриальную ДНК из 41 образца. Так что Новаку есть с чем работать.

Над реконструкцией и расшифровкой ДНК маврикийского дронта, или додо (Raphus cucullatus), вымершего в конце XVII века, трудится международная команда ученых под руководством профессора эволюционной биологии Оксфордского университета Бет Шапиро. ДНК частично восстановили и сличили с ДНК живых родственников — гривистых голубей (Сaloenas nicobarica).

 

© CC BY 2.0 / Federico MoroniМаврикийский дронт, или додо, вымер в конце XVII века. Ученые надеются воскресить его в будущем
© CC BY 2.0 / Federico Moroni
Маврикийский дронт, или додо, вымер в конце XVII века. Ученые надеются воскресить его в будущем

 

И все же расшифровать геном — это одно, а найти целые ядра с неразорванными хромосомами — совсем другое. Поэтому многие не разделяют энтузиазма сторонников идеи воскрешения вымерших животных. Кроме того, воссоздание и поддержание популяций в дикой природе обойдется очень дорого. Ученые из Университета Онтарио указывают, что выбор в пользу мамонта и других древних животных будет фатальным для многих современных вымирающих видов, поскольку ресурсов на экологическую консервацию и тех и других недостаточно.

 

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