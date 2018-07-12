Путин поздравил "Роскосмос" с успешным полетом "Прогресса МС-09" к МКС

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив госкорпорации "Роскосмос" с успешным рекордно быстрым полетом корабля "Прогресс МС-09" на МКС. Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.

Путин отметил значимость данного события для отечественного ракетно-космического комплекса и всей страны.

"Столь яркий, поистине прорывной успех, серьёзно повышающий конкурентоспособность российской космонавтики – результат напряжённого, творческого труда всех участников этого уникального проекта, их высочайшего профессионализма и компетентности, использования самых современных технологий и разработок", — говорится в телеграмме.

Великие идеи создателей отрасли и впечатляющие свершения многих поколений легли в основу современных достижений в космической отрасли, добавил президент.

"Желаю вам новых побед и всего наилучшего", — заключил Путин.

Россия 10 июля установила новый космический рекорд, запустив корабль "Прогресс МС-09" на МКС в два раза быстрее, чем обычно. Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на девять минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.

До 10 июля корабли прилетали на МКС примерно через шесть часов после старта. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.