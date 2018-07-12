РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Ученые выяснили, чем питался "альпийский ледовый человек"

07610
© Фото : Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.SamadelliУченые вскрывают желудок Отци, альпийского ледяного человекаУченые вскрывают желудок Отци, альпийского ледяного человека
© Фото : Southtyrolarchaeologymuseum\Eurac\M.Samadelli
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Знаменитый Отци, "альпийский ледовый человек", питался очень жирной и нездоровой пищей — мясом и жиром горных козлов, оленей, а также пшеничной "кашей", пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

Ученые воссоздали внешний облик альпийского ледяного человека Отци
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenrelter
Ученые узнали, какой рукой пользовался "альпийский ледовый человек"
"Жизнь в холодных и высоких горах особенно сложна для человека и требует оптимального доступа к нутриентам для того, чтобы избежать голода и смерти. Похоже, что Отци хорошо понимал, что жир в таких условиях становится отличным источником энергии", — заявил Альберт Цинк (Albert Zink), глава Института изучения мумии в Больцано (Италия).

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет. Останки Отци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Первый анализ ранений на теле Отци, проведенный Цинком и его коллегами в мае 2012 года, показал, что альпийский ледяной человек получил несколько достаточно тяжелых ранений перед смертью, многие из которых не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта или "разборок" между племенами древних жителей Италии, неудачно пытаясь скрыться с поля битвы после поражения.

Позже ученые обнаружили следы пищи в кишечнике Отци, однако его последний обед, в силу плохой сохранности этих останков, оставался загадкой для антропологов до сегодняшнего дня. Причина этого была проста – изначально Цинк и его коллеги не могли найти желудок внутри тела ледяного человека, так как его положение сместилось во время мумификации. 

Тирольский ледяной человек
© www.oetzi-bz.it
Генетики раскрыли родину матери альпийского "ледяного человека"

Когда желудок был найден, ученые смоли детально изучить его содержимое на микроскопическом и молекулярном уровне и восстановить обрывки ДНК, которые были найдены в "супе" из желудочных соков и полупереваренной пищи.

Как рассказывает Цинк, его команде удалось найти в желудке Отци большое количество мясных волокон, останки растительной биомассы, а также большое количество жира. Их молекулярный анализ показал, что непосредственно перед смертью "альпийский ледовый человек" закусил мясом альпийского горного козла (Capra ibex) и красного оленя (Cervus elaphus).

© Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank MaixnerЖелудок и кишечник Отци и извлеченные из них образцы переваренной пищи
© Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank Maixner
Желудок и кишечник Отци и извлеченные из них образцы переваренной пищи

"Гарниром" к ним служила какая-то каша или другое блюдо из зерен дикой или полудикой пшеницы (Triticum monococcum), которую могли выращивать жители Альп во время бронзового века, а также листья ядовитого папоротника-орляка Pteridium aquilinum. Его наличие говорит о том, что Отци и его сородичи могли использовать это растение в качестве "приправы", защищавшей их от глистов и других паразитов, а также бактериальных инфекций.

Мумия альпийского ледняого человека Отци в холодильной камере хранения
© Фото : South Tyrol Museum of Archaeology/Ochsenreiter
Ученые выяснили, как погиб "альпийский ледяной человек" Отци

Структура самих жировых и белковых молекул в волокнах мяса, в свою очередь, говорит о том, что Отци ел не жареное или вареное мясо, а копченую или сушеную оленятину и козлятину, которую он, по всей видимости, заготовил еще до своего последнего похода в горы или приобрел у дружественных ему племен древних жителей Италии.

Подобная диета, как отмечает Цинк, одновременно помогала ему выжить в суровых альпийских морозах, но при этом она крайне негативно влияла на состояние его сосудов и сердца. Если бы Отци не умер от стрелы противника, то он мог бы скончаться от сердечного приступа или инфаркта в последующие годы жизни, заключают ученые.

Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
14 июля 17:00
-
Бельгия
-
Англия
15 июля 18:00
-
Франция
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена