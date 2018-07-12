Ученые выяснили, чем питался "альпийский ледовый человек"

МОСКВА, 12 июл – РИА Новости. Знаменитый Отци, "альпийский ледовый человек", питался очень жирной и нездоровой пищей — мясом и жиром горных козлов, оленей, а также пшеничной "кашей", пишут ученые в статье, опубликованной в журнале Current Biology.

"Жизнь в холодных и высоких горах особенно сложна для человека и требует оптимального доступа к нутриентам для того, чтобы избежать голода и смерти. Похоже, что Отци хорошо понимал, что жир в таких условиях становится отличным источником энергии", — заявил Альберт Цинк (Albert Zink), глава Института изучения мумии в Больцано (Италия).

"Ледяной человек" был найден в Альпах на границе Италии и Австрии в 1991 году. Первоначально считалось, что это погибший альпинист, однако затем выяснилось, что мумифицированному телу более 5 тысяч лет. Останки Отци были датированы периодом с 3365 года по 3118 год до нашей эры. "Ледяной человек" погиб от стрелы, попавшей в плечо. В феврале 2012 года итальянские генетики опубликовали полный геном мумии.

Первый анализ ранений на теле Отци, проведенный Цинком и его коллегами в мае 2012 года, показал, что альпийский ледяной человек получил несколько достаточно тяжелых ранений перед смертью, многие из которых не успели зажить до его гибели. Это заставило ученых предполагать, что Отци пал жертвой некого военного конфликта или "разборок" между племенами древних жителей Италии, неудачно пытаясь скрыться с поля битвы после поражения.

Позже ученые обнаружили следы пищи в кишечнике Отци, однако его последний обед, в силу плохой сохранности этих останков, оставался загадкой для антропологов до сегодняшнего дня. Причина этого была проста – изначально Цинк и его коллеги не могли найти желудок внутри тела ледяного человека, так как его положение сместилось во время мумификации.

Когда желудок был найден, ученые смоли детально изучить его содержимое на микроскопическом и молекулярном уровне и восстановить обрывки ДНК, которые были найдены в "супе" из желудочных соков и полупереваренной пищи.

Как рассказывает Цинк, его команде удалось найти в желудке Отци большое количество мясных волокон, останки растительной биомассы, а также большое количество жира. Их молекулярный анализ показал, что непосредственно перед смертью "альпийский ледовый человек" закусил мясом альпийского горного козла (Capra ibex) и красного оленя (Cervus elaphus).

© Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank Maixner Желудок и кишечник Отци и извлеченные из них образцы переваренной пищи © Institute for Mummy Studies\Eurac Research\Frank Maixner Желудок и кишечник Отци и извлеченные из них образцы переваренной пищи

"Гарниром" к ним служила какая-то каша или другое блюдо из зерен дикой или полудикой пшеницы (Triticum monococcum), которую могли выращивать жители Альп во время бронзового века, а также листья ядовитого папоротника-орляка Pteridium aquilinum. Его наличие говорит о том, что Отци и его сородичи могли использовать это растение в качестве "приправы", защищавшей их от глистов и других паразитов, а также бактериальных инфекций.

Структура самих жировых и белковых молекул в волокнах мяса, в свою очередь, говорит о том, что Отци ел не жареное или вареное мясо, а копченую или сушеную оленятину и козлятину, которую он, по всей видимости, заготовил еще до своего последнего похода в горы или приобрел у дружественных ему племен древних жителей Италии.

Подобная диета, как отмечает Цинк, одновременно помогала ему выжить в суровых альпийских морозах, но при этом она крайне негативно влияла на состояние его сосудов и сердца. Если бы Отци не умер от стрелы противника, то он мог бы скончаться от сердечного приступа или инфаркта в последующие годы жизни, заключают ученые.