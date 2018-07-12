В России разрабатывают аппарат для добычи полезных ископаемых в космосе

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Специалисты главного предприятия России в области создания межпланетных станций "НПО Лавочкина" определили требования к межпланетному транспортному модулю для добычи полезных ископаемых на астероидах.

"Для начального этапа промышленного освоения астероидов рационально использовать межпланетный транспортный модуль с электрической двигательной установкой", — говорится в статье, опубликованной в корпоративном журнале "НПО Лавочкина".

Такой модуль должен состоять двигательной установки, топливных баков, систем жизнеобеспечения, связи и стыковки. В зависимости от задач модуль может дополнительно оснащаться устройствами для причаливания и швартовки к астероиду, механизмами для крепления горнодобывающего комбайна, контейнерами для перевозки руды и спускаемыми аппаратами для "сброса" ресурсов на Землю.

Через транспортный модуль предлагается обеспечивать энергоснабжение и управление горнодобывающим комбайном на астероиде.

Перед созданием такой техники, как полагают в "НПО Лавочкина", необходимо разработать ряд отсутствующих на сегодняшний день технологий. Среди них: посадочная платформа, методы извлечения руды, агрегаты для обогащения вещества и отделения пустой породы, контейнеры для перевозки и возвращаемые аппараты.

Для таких выводов на предприятии проанализировали имеющиеся и перспективные технологии, требуемые для начала добычи ресурсов в космосе. Специалисты сравнили три типа двигательных установок для межпланетных транспортных модулей – химические, ядерные и электрические. Согласно проведенным расчетам, современные химические двигатели не позволяют доставить к астероидам крупную технику и вернуть большие массы добытых ресурсов. Однако использование электрических двигателей "резко расширяют возможности по перевозке грузов между Землей и астероидами".

Например, как посчитали на предприятии, запустив добывающую технику на ракете "Протон", можно вернуть на Землю около трех-четырех тонн концентрированной руды. В случае добычи золота и платины добывающая компания может надеяться на рентабельность бизнеса, отмечают авторы.

В то же время из-за низкой тяги электрических двигателей их невозможно использовать при добыче ископаемых на Луне. Посадка и старт с ее поверхности возможны только на химических двигателях, которые в основном сейчас и используются в ракетно-космической технике.