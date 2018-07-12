Ученый заявил, что озоновая дыра вернется, но "похудеет" к 2040 году

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Озоновая дыра над Антарктидой, закрывшаяся в конце прошлого года, вернется осенью, однако к 2040 году может существенно "похудеть", заявил РИА Новости руководитель климатической программы Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин.

Ранее Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило о том, что озоновая дыра, охватывающая территорию половины Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года, такие данные получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P.

"Статистика озоновой дыры за последние несколько десятилетий показывает, что она уменьшается и скорее всего к 2040-м годам ее средние значения будут приближены к значениям 1970-х годов, то есть до того, как человечество начало массово выбрасывать химические вещества, которые вносили вклад в образование дыры", — сказал Кокорин.

По его словам, как правило, озоновая дыра над Антарктидой возникает каждый год примерно с сентября по ноябрь, когда еще очень холодно, но уже есть солнечный свет.

"Дыра снова появится в сентябре. О том, чтобы озоновой дыры не было вообще, речи не идет, вопрос в ее географических масштабах, в концентрации озона на высоте 18-22 километра. Сама дыра была, есть и будет", — добавил эксперт.

Как отметил представитель WWF, после запрета фреонов и замены газов в аэрозольных баллончиках, дыра постепенно начала приходить в состояние 1960-1970 годов.

"Большинство научных статей о физике атмосферы связывает ее уменьшение с мерами по запрету фреонов", — заключил Кокорин.