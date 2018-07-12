Озоновая дыра возникает над Антарктидой каждый год, заявил ученый

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Озоновая дыра над Антарктидой появляется каждую осень, но затем затягивается, рассказал РИА Новости специалист по озоновому слою, заведующий лабораторией Арктического и антарктического научно-исследовательского института Владимир Радионов.

Ранее Европейское космическое агентство сообщило об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой. Такие данные были получены европейским космическим аппаратом Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы планеты в ноябре 2017 года. К сообщению прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

"С ноября по май озоновых дыр над Антарктидой нет", — рассказал Радионов, пояснив европейские данные. Он уточнил, что в период полярной ночи, которая в южном полушарии длится тогда, когда в России лето, измерения не проводятся, поэтому данные о содержании озона в атмосфере в этот момент отсутствуют. Вновь "дыра" возникает в конце года.

Озоновая дыра над Антарктидой пока еще реализуется каждой антарктической весной (сентябрь-ноябрь), пока не разрушится так называемый стратосферный вихрь над Антарктидой, образующийся в период полярной ночи. Он блокирует поступление воздушных масс в стратосфере из более северных областей с большим содержанием озона. Очень низкие температуры внутри этого вихря — ниже минус 78 градусов Цельсия — способствуют тому, что озон на высотах 15-30 километров разрушается гораздо быстрее соединениями хлора и брома, чем образуется естественным образом под влиянием ультрафиолетовой радиации Солнца", — пояснил Радионов.

Согласно предоставленным им данным, российские ученые на станции Новолазаревская проводят измерения озонового слоя с 1986 года. За это время, включая арктические экспедиции 2014-15 годов, 2015-16 годов и 2016-17 годов в период с сентября по ноябрь фиксировалось синусоидальное проседание уровня озонового слоя до значений ниже 200 единиц Добсона (шкала измерения озона в атмосфере).

"Озоновой дырой считается содержание озона менее 220 единиц Добсона", — уточнил он.

Озоновая дыра над Антарктидой — одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.