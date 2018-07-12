В Европейском космическом агентстве заявили об исчезновении озоновой дыры

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой. Такие данные получил космический аппарат Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, говорится на сайте агентства.

Озоновая дыра над Антарктидой — одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.

К сообщению агентства прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

Помимо того, спутник зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии.

Озоновая дыра над Южным полюсом

Это лишь первичные данные с этого космического аппарата, размещенные в открытом доступе. Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно. Комментариями профильных институтов РИА Новости пока не располагает.

Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона (трехатомных молекул кислорода) связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых — группа фреонов.

Научное подтверждение факта истощения озонового слоя побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества для его защиты.

В 2014 году исследование, подготовленное экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации, показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.

В ЮНЕП считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить два миллиона случаев рака кожи к 2030 году. Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые договором, признали также источниками глобального потепления.

О спутнике

Космический аппарат Sentinel-5P запустили с космодрома Плесецк с помощью ракеты "Рокот" 13 октября. Это первый аппарат в группировке дистанционного зондирования Земли Copernicus, работа которого посвящена мониторингу атмосферы.

На борту установлен прибор Tropotomi, с помощью которого планируется создать карту малых примесей газов (таких как двуокись азота, озон, формальдегид, сернистый ангидрид, метан, угарный газ) в атмосфере Земли.