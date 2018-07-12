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РИА Наука
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В Европейском космическом агентстве заявили об исчезновении озоновой дыры

(обновлено: 14:50 12.07.2018)
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© Фото : Роскосмос/Сергей РыжиковАнтарктида из космоса. Архивное фотоАнтарктида из космоса. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Сергей Рыжиков
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МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Европейское космическое агентство (ЕКА) сообщило об исчезновении озоновой дыры над Антарктидой. Такие данные получил космический аппарат Sentinel-5P в ходе исследования атмосферы в ноябре 2017 года, говорится на сайте агентства.

Антарктида
© AFP 2018 / Eitan Abramovich
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Озоновая дыра над Антарктидой — одна из серьезных угроз глобальной экосистеме, поскольку без озонового слоя Земля беззащитна перед вредным ультрафиолетовым излучением Солнца.

К сообщению агентства прилагается посуточное изображение, согласно которому озоновая дыра, охватывающая половину Антарктиды, затянулась к 26 ноября 2017 года.

Помимо того, спутник зафиксировал выделение диоксида азота в тропосфере в Европе, Африке, на Ближнем Востоке и в Индии.

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© РИА Новости / Алина Полянина
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Это лишь первичные данные с этого космического аппарата, размещенные в открытом доступе. Означает ли это, что в будущем дыра не образуется вновь, пока неясно. Комментариями профильных институтов РИА Новости пока не располагает.

Озоновая дыра над Южным полюсом

Озоновую дыру впервые обнаружили над Антарктидой в 1980-х годах. По современным представлениям, разрушение озона (трехатомных молекул кислорода) связано с воздействием веществ группы хлорфторуглеродов, наиболее известные из которых — группа фреонов.

Швейцарский геолог Ричард Спикингс возле станции Бернардо О'Хиггинса в Антарктиде
© AP Photo / Natacha Pisarenko
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Научное подтверждение факта истощения озонового слоя побудило международное сообщество создать механизм сотрудничества для его защиты.

В 2014 году исследование, подготовленное экспертами Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) и Всемирной метеорологической организации, показало, что благодаря отказу от ряда химических веществ восстановление озонового слоя произойдет в ближайшие десятилетия.

В ЮНЕП считают, что реализация Монреальского протокола поможет предотвратить два миллиона случаев рака кожи к 2030 году. Эксперты отмечают, что выведение из употребления разрушающих озон веществ помогает также и в борьбе с изменением климата, поскольку многие химические вещества, контролируемые договором, признали также источниками глобального потепления.

О спутнике

Фиолетовое пятно на картинке слева – озоновая дыра над северным полюсом, существовавшая бы над ним в 2013 году, если бы не был принят Монреальский протокол 1987 года
© Фото : Sandip Dhomse
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Космический аппарат Sentinel-5P запустили с космодрома Плесецк с помощью ракеты "Рокот" 13 октября. Это первый аппарат в группировке дистанционного зондирования Земли Copernicus, работа которого посвящена мониторингу атмосферы.

На борту установлен прибор Tropotomi, с помощью которого планируется создать карту малых примесей газов (таких как двуокись азота, озон, формальдегид, сернистый ангидрид, метан, угарный газ) в атмосфере Земли.

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Комментарии
3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Амонstanser64
stanser64, а если причина именно техногенная, пусть и не напрямую связанная с человеческой деятельностью?
14:06
12.07.2018
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ruskiipensionerstanser64
stanser64, конечно конечно, человечество ни при чем, это коровы гады напукали.
15:21
12.07.2018
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