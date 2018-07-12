Ученые выяснили, почему лошади фыркают

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Фырканье лошадей оказалось знаком позитивных эмоций и символом одобрения действий хозяина, заявляют зоологи, опубликовавшие статью в журнале PLoS One.

"Наши наблюдения показали, что лошади чаще фыркают во время приятных событий в их жизни — к примеру, во время обеда или выгула по пастбищу, о чем также говорит то, что их уши направлены вперед и подняты. Теперь у нас есть надежный индикатор, который поможет понять, что нравится и не нравится скакунам", — рассказывает Матильда Штомп (Mathilde Stomp) из Реннcкого университета (Франция).

В последние годы ученые обнаруживают все больше свидетельств того, что типично человеческие черты интеллекта и способность проявлять сложные эмоции характерны и для многих других животных, в том числе собак, приматов и даже воронов.

К примеру, недавно нейрофизиологи выяснили, что собаки понимают интонации и смысл слов, которые им говорят хозяева, что они общаются с людьми не ради еды, а ради получения внимания и позитивных эмоций и что они умеют распознавать эмоции на лице знакомых и незнакомых людей. Вдобавок собаки оказались способны запоминать ненужную информацию и использовать ее при общении с хозяином.

Штомп и ее коллеги выяснили, что проявлять эмоции невербальным образом могут не только собаки, но и лошади. Для этого они наблюдали за жизнью пяти десятков скакунов, обитавших или в очень неблагоприятных условиях, в тесных и неухоженных конюшнях, или же на абсолютной свободе на пастбище.

Ученых интересовало, влияют ли эти обстоятельства на эмоциональное состояние скакунов, и если да, то как эти различия проявятся в поведении. Их анализ, в свою очередь, может обнаружить настоящие эмоции животных, незаметные или неочевидные для человека.

Наблюдения раскрыли любопытный феномен: лошади, проводившие больше времени в конюшнях и испытывавшие более высокий уровень стресса, фыркали заметно реже, чем их сородичи с пастбищ. Вдобавок выяснилось, что скакуны чаще фыркали, когда ели более свежую и сочную траву на новом поле или были просто довольны жизнью, общаясь с сородичами и людьми.

Изменения в частоте фырканья говорят о том, что лошади издают эти звуки не просто так, очищая нос от слизи и грязи, как считали многие зоологи, а демонстрируя эмоциональное состояние. Это можно использовать для изучения поведения лошадей и улучшения их жизни, заключают авторы статьи.