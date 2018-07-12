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РИА Наука
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Источник: Россия отправит к МКС "Герасима" для затопления старого отсека

(обновлено: 14:57 12.07.2018)
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© Фото : РоскосмосСтыковка грузового корабля Прогресс МС-09 к МКССтыковка грузового корабля Прогресс МС-09 к МКС
© Фото : Роскосмос
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КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 12 июл — РИА Новости. Сведение с орбиты и затопление в Тихом океане российского шлюзового отсека "Пирс" перед отправкой к МКС нового модуля "Наука" доверят грузовому кораблю "Прогресс МС-12". Об этом РИА Новости сообщил источник в ракетно-космической отрасли.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Эксперт рассказал, как рекордно короткие полеты к МКС помогут летать к Луне
Как пояснил собеседник, этот корабль получил неофициальное название "Герасим" — в честь героя рассказа Ивана Тургенева "Муму".

Отправка "Герасима" к МКС запланирована на апрель 2019 года, летом он проведет перестыковку с модуля "Звезда" к отсеку "Пирс", где и будет находиться до осени, ожидая решения о запуске "Науки".

Предполагается, что "Прогресс" с "Пирсом" отстыкуют от станции только после того, как "Науку" запустят на орбиту и протестируют работоспособность ее двигательной установки и системы управления — модулю предстоит своим ходом добираться к МКС.

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
Источник рассказал, когда Россия достроит свой сегмент МКС
Предосторожность вызвана опасением, что в случае отстыковки "Пирса" до запуска "Науки" и обнаружения каких-либо неполадок на последнем российский сегмент может остаться сразу без обоих модулей.

Ранее источник сообщил РИА Новости, что запуск "Науки" могут сдвинуть с конца 2019 года на начало 2020-го.

Два года назад, когда запуск "Науки" планировался еще на 2017-й, топить "Пирс" собирались с помощью "Прогресса МС-06".

Отсеки

Отсек "Пирс" доставили на орбиту в составе специализированного грузового корабля "Прогресс М-СО1" 15 сентября 2001 года. На вторые сутки он пристыковался к нижнему узлу модуля "Звезда".

Корабль Союз пристыкованный к МКС
© Фото : Twitter/Scott D. Tingle
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Отсек имеет двойное назначение: может использоваться как шлюзовой для выхода космонавтов в открытый космос и служить дополнительным портом для стыковки с МКС космических кораблей.

Многофункциональный лабораторный модуль (МЛМ) начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублер" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

МКС. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при проведении тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Это могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому модуль вернули на доработку.

Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, разрежут, внутренние конструкции очистят, а затем емкости сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на Байконур для подготовки к запуску.

Стыковка пилотируемого корабля Союз МС-07 с экипажем и Международной космической станции. Архивное фото
© Фото : страница ГК "Роскосмос" в Twitter/Александр Мисуркин
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В конце марта 2018 года "Роскосмос" и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти заводские испытания и быть готов к запуску.

Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были завершиться до июня 2018 года.

Сейчас планируется, что модуль "Наука" отправят на Байконур с ноября 2018 года по февраль 2019-го. Подготовка к старту займет восемь месяцев.

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РИА Наука
Комментарии
12 пользователей оставили 15 комментариев
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protivuslarion.197235
larion.197235, тут ведь что главное: как можно быстрее надуть щёки, кого-нибудь в чём-нибудь обвинить, прокричать про "распил" и в итоге показаться самому себе умным, грозным и справедливым...
10:28
12.07.2018
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cсср 15Комон Май Бэби
Комон Май Бэби, Ну не в штаны же им ходить,великие интернет придумали как стырить,а вот на космический толчок мозгов не хватило.
11:58
12.07.2018
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