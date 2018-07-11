Роскосмос сменил логотип

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" изменила свой логотип, отказавшись от версии, введенной при Игоре Комарове, и вернувшись к изображению, использовавшемуся Федеральным космическим агентством.

"Это модернизированный, современный логотип, вырвавшийся из круга", — рассказал РИА Новости руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

Ранее логотип Роскосмоса представлял собой красную стрелу, опоясанную изображением орбиты. Это изображение было вписано в белую окружность.

На сайте Роскосмоса до сих пор содержится описание старого "лого": "стилизованный ракетный пуск на фоне графического изображения орбиты, заключенный в окружность". Теперь окружность убрали.

Некоторое время назад логотип сменился на официальном сайте Роскосмоса, а в последние дни новое изображение начало замещать старый логотип на сайтах предприятий ракетно-космической отрасли.

Как пояснил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли, логотип с окружностью был введен при экс-руководителе Роскосмоса Игоре Комарове. Без окружности логотип использовался во времена Федерального космического агентства.