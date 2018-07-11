КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 11 июл — РИА Новости. Космические пуски с Байконура в ближайшие три месяца проводиться не будут и возобновятся только в октябре, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля "Союз МС-10" 11 октября", — сказал собеседник.
На МКС отправятся российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хайг.
На 31 октября намечен запуск к МКС грузового корабля "Прогресс МС-10". Затем в конце года должны состояться запуски египетского спутника EgyptSat-A, возможен запуск военного аппарата "Благовест" и 20 декабря — еще одного пилотируемого корабля "Союз МС-11" с очередной экспедицией на Международную космическую станцию.