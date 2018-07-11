Орбиту Международной космической станции изменили

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) была поднята во вторник примерно на 90 метров при помощи двигателей американского грузового корабля, сообщили в НАСА.

"Двигатель на грузовом корабле Northrup Grumman's Cygnus работал в течение 50 секунд во вторник в 16.25 по восточному времени (23.25 мск), чтобы провести тест на станции для проверки дополнительной возможности регулировки ее высоты, если это необходимо. Краткий запуск двигателя поднял высоту станции примерно на 295 футов (около 90 метров – ред.)", — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что Cygnus, который доставил в мае несколько тонн материалов для научных экспериментов для шести членов экипажа МКС, покинет станцию в воскресенье.

В понедельник представитель НАСА Дэниел Хуот сообщил РИА Новости, что, как и все действия на станции, испытание двигателей было рассмотрено и одобрено всеми партнерами по МКС.

Ранее представитель Центра управления полетами (ЦУП) сообщил РИА Новости, что пристыкованный к американскому сегменту МКС частный транспортный корабль Cygnus 10 июля впервые попробуют протестировать для проверки возможности увеличения с его помощью высоты полета станции.

Пока коррекция орбиты МКС традиционно проводится с помощью российских грузовых кораблей "Прогресс".