Орбиту Международной космической станции изменили

ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Орбита Международной космической станции (МКС) была поднята во вторник примерно на 90 метров при помощи двигателей американского грузового корабля, сообщили в НАСА.
В ведомстве напомнили, что Cygnus, который доставил в мае несколько тонн материалов для научных экспериментов для шести членов экипажа МКС, покинет станцию в воскресенье.
Ранее представитель Центра управления полетами (ЦУП) сообщил РИА Новости, что пристыкованный к американскому сегменту МКС частный транспортный корабль Cygnus 10 июля впервые попробуют протестировать для проверки возможности увеличения с его помощью высоты полета станции.
Пока коррекция орбиты МКС традиционно проводится с помощью российских грузовых кораблей "Прогресс".