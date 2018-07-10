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Астрономы подготовили первые трехмерные карты Плутона и Харона

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© Schenk et al./Icarus 2018Трехмерная карта Плутона, подготовленная командой New HorizonsТрехмерная карта Плутона, подготовленная командой New Horizons
© Schenk et al./Icarus 2018
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МОСКВА,  10 июл – РИА Новости. Участники миссии New Horizons подготовили первые полностью трехмерные карты Плутона и его спутника Харона, на которых можно увидеть реалистичные изображения горных гряд, впадин и прочих черт рельефа. Их описания и фрагменты были представлены в журнале Icarus.

Ученые получили цветное высококачественное изображение Плутона
© Фото : NASA/JHUAPL/SwRI
Сайт НАСА опубликовал первую официальную карту Плутона
"Рельеф той части Плутона, которую нам удалось изучить во время пролета зонда, действительно поражает воображение. Я с нетерпением ожидаю того времени, когда мы отправим орбитальный зонд к этой планете и получим действительно полную карту ее поверхности", — отмечает Алан Стерн, руководитель миссии New Horizons.

В середине июля 2015 года он прибыл в систему Плутона, пролетев всего в 13 тысячах километров от карликовой планеты и получив массу детальнейших фотографий его поверхности и его спутников. На этих снимках человечество впервые увидело знаменитое "сердце" Плутона, равнину Спутника, а также следы своеобразных ледяных рек, вулканов и экзотических "дюн" из метанового песка.

Эти снимки и данные навсегда перевернули наши представления о Плутоне – он оказался чрезвычайно сложным и "живым" миром, чья поверхность постоянно обновляется и меняется, и он не является не безжизненной ледышкой на краю Солнечной системы, как считали ученые ранее. 

Изображение Плутона, полученное зондом New Horizons
© NASA / NASA/JHUAPL/SwRI
За гранью карты космоса: что ожидает зонд New Horizons после Плутона

Последующие два года, как отмечает Стерн, его команда провела, непрерывно анализируя и "склеивая" снимки, которые получали два главных "глаза" New Horizons, черно-белая камера RALPH и ее цветная "кузина" MVIC. Используя эти фотографии, планетологи пытались получить трехмерные изображения поверхности Плутона и использовать их для вычисления положения разных черт его рельефа.

Первые, "плоские" версии этой карты были опубликованы на сайте НАСА в прошлом году, однако полная ее версия, учитывающая все особенности рельефа планеты, была подготовлена только сейчас. Параллельно ученые "собирали" карту Харона, самого крупного спутника Плутона, на которой тоже можно рассмотреть многие крупные и удивительные объекты.

© Paul Schenk, Lunar and Planetary Institute, Houston, TX.Горы Тенцинга, самая высокая гряда на поверхности Плутона
© Paul Schenk, Lunar and Planetary Institute, Houston, TX.
Горы Тенцинга, самая высокая гряда на поверхности Плутона

Обе эти карты подарили ученым несколько интересных сюрпризов, о существовании которых они изначально не подозревали. К примеру, выяснилось, что регион Томбо, "сердце Плутона", представляет собой гигантскую вмятину на поверхности планеты, чья глубина составляет от 1,5 километров в самых "высоких" участках и до 3,5 километров в самых глубоких его уголках, расположенных на окраинах "сердца". 

Соседние с ней горы Тенцинг оказались самой высокой точкой Плутона – они возвышаются примерно на 6 километров над "уровнем моря", что сопоставимо с высотой Эльбруса, Килиманджаро и многих других пиков-"рекордсменов" Земли. Столь большая высота этих гор, как отмечают Стерн и коллеги, говорит о том, что они почти полностью состоят из "твердого" водяного, а не мягкого азотного или углеводородного льда.

Семь потенциальных облаков на поверхности Плутона
© Фото : NASA/SwRI/JHUAPL/Stern et al. / Astronomical Journal 2017
Ученые НАСА обнаружили семь облаков в атмосфере Плутона

Харон оказался еще более "контрастной" планетой – темные провалы на поверхности "Мордора" на его северном полюсе достигают глубины в 8700 метров, что позволяет им с легкостью соперничать с Марианской впадиной на Земле. Одновременно с этим на его экваторе присутствуют горные гряды высотой в восемь километров, а также гигантские трещины сопоставимой глубины.

Полную версию этой карты, как отмечает Стерн, можно свободно скачать с сайта Планетарной базы данных (PDS) НАСА, предварительно зарегистрировавшись на нем.

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