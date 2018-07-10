В Греции обнаружили старейший из известных фрагментов "Одиссеи"

Глиняная доска открытая в Древней Олимпии с выгравированной надписью, изображающей тринадцать стихов из 14-й рапсодии Одиссеи. 30 апреля 2018

Глиняная доска открытая в Древней Олимпии с выгравированной надписью, изображающей тринадцать стихов из 14-й рапсодии Одиссеи. 30 апреля 2018

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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Археологи, ведущие раскопки в Греции, обнаружили глиняный черепок с записью нескольких строк "Одиссеи", предположительно, эта находка является старейшим из известных фрагментов гомеровского эпоса, сообщает греческое министерство культуры.

Экспедиция на Олимпии — одном из крупнейших святилищ древней Греции на Пелопоннесе — работала под руководством греческих и немецких ученых.

На обнаруженном черепке сохранилось 13 строк из XIV песни "Одиссеи", в которых царь Итаки, уже прибывший на родной остров, обращается к свинопасу Эвмею.

Предварительная датировка показывает, что фрагмент относится к III веку нашей эры, эпохе римского владычества над Грецией, и является старейшим из всех известных к настоящему времени, отмечается в коммюнике.