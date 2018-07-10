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Эксперт не видит опасности в летящем к Земле астероиде "Веста"

(обновлено: 18:13 10.07.2018)
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© NASAАстероид Веста, фотография сделанная зондом Dawn с расстояния 41 тысяча километровАстероид Веста, фотография сделанная зондом Dawn с расстояния 41 тысяча километров
© NASA
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МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Гигантский и самый яркий астероид "Веста", который 12 июля приблизится к Земле на минимальное расстояние, не представляет для нашей планеты никакой опасности, заявил РИА Новости генеральный директор некоммерческого партнерства "Центр планетарной защиты" Анатолий Зайцев.

"Защищаться от этого астероида не нужно, потому что никакой опасности для землян он не представляет, пролетая на расстоянии в 170 миллионов километров. Это все пустые страсти. Те, кто пугает "Вестой", — просто мало осведомленные люди", — сказал он.

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© Don Davis
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Диаметр приближающегося гиганта — 576 километров. Скорость, с которой он несется к Земле, составляет 19346 километров в секунду. "Веста" — второе самое массивное тело в главном Поясе астероидов между Марсом и Юпитером после астероида "Паллада". Астероид был открыт 29 марта 1807 года Генрихом Ольберсом и назван в честь древнеримской богини дома и домашнего очага Весты.

Имя астероиду предложил Карл Гаусс. Период обращения "Весты" вокруг Солнца составляет 3,63 года. Орбита астероида почти круговая. Наклон орбиты к плоскости эклиптики невелик и равен 7,14 градусов. "Веста" является самым ярким астероидом. Это единственный астероид, который в ясную ночь может быть виден невооруженным глазом с Земли благодаря яркости его поверхности, его размеру, который составляет 576 километров в поперечнике, и тому, что он может приближаться к Земле на расстояние 177 миллионов километров.

Опасные для Земли астероиды
© РИА Новости, Инфографика
Опасные для Земли астероиды
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Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
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