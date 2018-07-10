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РИА Наука
РИА Наука

Эксперты назвали 20 самых инновационных стран мира

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© Fotolia / Lukas GojdaВысокотехнологичный мегаполисВысокотехнологичный мегаполис
© Fotolia / Lukas Gojda
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Специалисты Всемирной организации интеллектуальной собственности признали Швейцарию мировым лидером в инновационном развитии и внедрении новшеств в повседневную жизнь, а Китай стал единственной страной "второго мира", попавшей в двадцатку ее нового рейтинга.

Флаг США на фоне эмблемы Китая. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong, File
Китай победил в "битве мозгов" США и их российских союзников
"Целый ряд развивающихся стран "наводит шорох" в мире инноваций. Помимо Китая, уже входящего в топ-25, на вершины рейтинга рвутся Малайзия, Индия, Иран, Мексика, Таймланд и Вьетнам", — заявил Сумитра Дутта (Soumitra Doutta), профессор Корнеллского университета (США) и один из экспертов ВОИС.

Начиная с 2007 года, Всемирная организация интеллектуальной собственности каждый год составляет и публикует Глобальный индекс инновации. Он представляет собой международный рейтинг, в рамках которого ее эксперты пытаются оценить то, как разные страны мира развивают инновационные отрасли экономики и пытаются воплотить их в жизнь.

При его составлении оценивается не только научная, но и политическая и экономическая составляющая успеха, в том числе качество инновационного законодательства, отсутствие препятствий для ведения бизнеса, уровень коррупции и прочие факторы, не имеющие непосредственного отношения к науке и технологиям.

Рабочая поездка премьер-министра РФ Д.Медведева в Приволжский федеральный округ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Медведев констатировал скромное место РФ на рынке высоких технологий

Традиционно, первые места в этом рейтинге занимают страны первого мира, и этот год не стал исключением. Первую позицию уже второй год удерживает Швейцария, лидирующая как в "теоретической", так и в "практической" части инновационного развития. Второе и третье место заняли Нидерланды и Швеция, а первая неевропейская страна в этом рейтинге, Сингапур, занимает пятую строчку.

Единственной страной "второго мира" в верхней половине этого списка стал Китай, занявший 17 место и поднявшийся на пять позиций по сравнению с прошлым годом. Эстония, в свою очередь, оказалась самой передовой страной из бывшего СССР, занимая 23 позицию в рейтинге.

Вид на Красную площадь. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Россияне назвали самые инновационные отрасли

Россия занимает лишь четвертое место среди бывших стран Союза, занимая 46 место и уступая не только Эстонии, но и Литве (40 место) и Украине, поднявшейся на семь позиций с 50 на 43 место. Низкие позиции РФ во многом обусловлены отсутствием соответствующего законодательства и традиций его корректного применения, а также чрезвычайно высокой энергоемкостью российской экономики, занимающей по этому показателю одно из последних мест в мире.

С другой стороны, Россия находится в тридцатке лидеров по уровню школьного и университетского образования, вложениям в науку и технику, числу людей, занятых умственным трудом, уровню развития IT-сектора и числу патентов. Что интересно, РФ занимает абсолютное первое место по числу женщин, имеющих научные степени и занимающихся научной деятельностью.

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Англия
Чемпионат мира по футболу 2018
Матч окончен
0
Швеция
2
Англия
Матч окончен
2(3)
Россия
2(4)
Хорватия
10 июля 21:00
-
Франция
-
Бельгия
11 июля 21:00
-
Хорватия
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