Палеонтологи нашли в Аргентине первого гигантского динозавра

МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Останки гигантского динозавра, найденные в Аргентине, указывают на то, что предки диплодоков и прочих зауроподов стали самыми большими животными на Земле неожиданно рано, еще до начала Юрского периода. Об этом пишут ученые, опубликовавшие статью в журнале Nature Ecology & Evolution.
Находка Апальдетти и ее коллег принадлежит к числу зауроподов — крупных четвероногих травоядных ящеров, делавших ставку на свою огромную массу, огромное количество яиц в кладке и быстрый рост молодняка. Их ярким примером считаются аргентинозавры, гиганты длиной в 35 метров и массой примерно в 90 тонн.
Долгое время, как отмечает Апальдетти, ученые считали, что их предки появились в конце Триасового периода, примерно 210 миллионов лет назад. Первые зауроподы обладали достаточно небольшими размерами — они весили от 1 до 10 килограмм и достигали длины в метр — и были больше похожи на более поздних двуногих ящеров, чем на четвероногих гигантов юрского и мелового периодов.
Больших размеров, как считают ученые, они начали достигать только в середине и в конце юрского периода, около 180-155 миллионов лет назад, когда появились первые неозауроподы, к числу которых относятся диплодоки, аргентинозавры и все крупнейшие ящеры той эпохи.
Апальдетти и ее коллеги выяснили, что это было не так, изучая останки уникального динозавра, которые ее команда нашла в центральной части Аргентины, на территории провинции Сан-Хуан. Здесь, как отмечают палеонтологи, залегают породы норийского и рэтского ярусов, сформировавшиеся в конце триасового периода, примерно 210-205 миллионов лет назад.
В этих отложениях, как отмечают ученые, палеонтологи достаточно часто находят останки так называемых лессемзавров – зауропод длиной в 6-9 метров и высотой примерно в метр, считавшихся одними из самых крупных живых существ своего времени.
Рядом с останками этих ящеров команда Апальдетти нашла еще более крупного динозавра, чья высота составляла около 10 метров, а масса приближалась к десяти тоннам. Это существо, получившее имя Ingentia prima, "первый гигант" на латыни, было больше похоже по своей анатомии на поздних зауроподов, чем на современников.
Эти сходства, в частности, проявлялись в том, что в костях этих ящеров присутствовали аналогичные "воздушные мешки", помогавшие им охлаждать себя и поддерживать свое тело, которые палеонтологи находят в останках диплодоков и аргентинозавров. Вдобавок, они обладали длинной шеей и хвостом, и быстро набирали массу.
С другой стороны, следы кровеносных сосудов в этих костях указывают на то, что эти ящеры росли "рывками", что не было характерно для поздних зауропод и всех остальных динозавров, и ходили не на прямых ногах, а на корточках. Как полагают ученые, подобная необычная манера роста костей помогала Ingentia prima быстро достигать максимальных размеров и становиться неуязвимыми для хищников.
Все это, как считает Апальдетти, говорит о том, что первые гигантские динозавры появились на Земле как минимум на 30 миллионов лет раньше, чем считали палеонтологи в прошлом. Более того, ученые не исключают и того, что "эра гигантов" могла начаться еще раньше, так как лессемзавры, ближайшие родичи Ingentia prima, появились 215 миллионов лет назад.