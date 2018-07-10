Эксперт рассказал, как рекордно короткие полеты к МКС помогут летать к Луне

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Российский космический корабль "Союз" можно будет запускать к Луне с космодрома Восточный после проведенного тестирования рекордно короткой схемы полета на Международную космическую станцию, рассказал РИА Новости популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

Во вторник с космодрома Байконур была успешно запущена ракета "Союз-2.1а". Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.

По словам эксперта, двухпусковая схема полета к Луне предполагает раздельное выведение двумя ракетами космического корабля и разгонного блока. После стыковки двух частей получается перелетная система, способная доставить космический корабль в окрестности Луны.

"Если на Восточном модернизировать стартовый стол ракеты "Союз" до возможности запуска пилотируемых кораблей, если там же построить стартовый стол для ракеты "Ангара" и если разработать кислород-водородную ступень для ракеты "Ангара-А5В", тогда появляется возможность запуска "Союзов" до окололунной орбиты и возвращения обратно", — рассказал эксперт.

По словам Егорова, таким способом можно отправить на корабле "Союз" российских космонавтов в облет Луны или на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway, или же запустить к Луне туристов, желающих повторить полет американского корабля Apollo 8, на котором люди впервые облетели естественный спутник Земли.

"В таком случае отпадает необходимость в разработке космического корабля "Федерация" и сверхтяжелой ракеты на базе "Союз-5", о которой много говорили в последние годы", — пояснил Егоров.

Ранее возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка "Федерации", анонсировал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Изначально корабль "Союз" создавался под лунную программу, а значит, его модернизация вполне возможна, пока мы не получили новый космический корабль", — сказал он на московской конференции "Роскосмоса" в конце июня.