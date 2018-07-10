"Прогресс" долетел до МКС за рекордное время

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Россия установила новый космический рекорд, запустив грузовой корабль "Прогресс МС-09" на Международную космическую станцию (МКС) в два раза быстрее, чем обычно. Эксперты и специалисты космической отрасли считают это шагом к освоению Луны и созданием удобных условий для космонавтов при полетах на орбиту.

Во вторник с космодрома Байконур была успешно запущена ракета "Союз-2.1а". Стыковка со станцией произошла через 3 часа 40 минут после пуска, что на 9 минут раньше расчетного времени. До этого рекорд полета к МКС составлял 5 часов 39 минут.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly Запуск космического грузовика «Прогресс МС-09» к МКС

Подготовка к полетам на Луну

"Сегодня ночью впервые в истории космических полётов нами успешно применена двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС", — прокомментировал данное событие у себя в Twitter глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

За пуском он наблюдал со смотровой площадки космодрома, а трансляцию стыковки смотрел уже в самом городе Байконур.

"Успешная короткая стыковка "Прогресса" с МКС имеет принципиально важное значение для отработки нами технологии двухпусковой схемы с последующей орбитальной сборкой кораблей для дальних космических миссий. Сегодня ночью с Байконура сделан шаг в правильном направлении", — написал Рогозин.

Руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Калери рассказал журналистам, что отработка технологий быстрых стыковок на орбите сразу после старта с Байконура пригодится при сборке космических кораблей для будущих лунных миссий.

Такая схема ранее разрабатывалась в РКК "Энергия" для осуществления пилотируемых полетов к Луне с использованием тяжелых ракет "Ангара". Для облета естественного спутника Земли требовалось два пуска ракеты – одной с пилотируемым кораблем "Федерация", второй — с разгонным блоком и запасами топлива. Высадка на Луну требовала уже четырех пусков "Ангары". В дальнейшем Роскосмос отказался от такой схемы, решив разрабатывать сверхтяжёлую ракету. Для облета Луны хватило бы одного ее пуска. Однако высадка пилотируемой экспедиции продолжала требовать нескольких стартов такой ракеты.

"Если на космодроме "Восточный" модернизировать стартовый стол ракеты "Союз" до возможности запуска пилотируемых кораблей, если там же построить стартовый стол для ракеты "Ангара" и если разработать кислород-водородную ступень для ракеты "Ангара-А5В", тогда появляется возможность запуска пилотируемых кораблей "Союз" до окололунной орбиты и возвращения обратно", — обрисовал РИА Новости открывающиеся возможности популяризатор космонавтики Виталий Егоров.

По словам Егорова, таким способом можно отправить на корабле "Союз" российских космонавтов в облет Луны или на международную окололунную станцию Lunar Orbital Platform — Gateway, или же запустить к Луне туристов, желающих повторить полет американского корабля Apollo 8, на котом люди впервые облетели естественный спутник Земли.

"В таком случае отпадает необходимость в разработке космического корабля "Федерация" и сверхтяжелой ракеты на базе "Союз-5", о которой много говорили в последние годы", — пояснил Егоров.

Ранее возможность пилотируемых полетов к Луне на кораблях "Союз", пока завершается разработка "Федерации", анонсировал глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Удобство космонавтов

Космонавтов переведут на рекордно быструю схему полета к МКС после еще одного испытательного полета грузового корабля серии "Прогресс", рассказал Александр Калери.

"Сегодня удалось отработать всю циклограмму, подтвердить все заложенные принципы, то есть, получился хороший результат. Обычно мы два раза повторяем, если второй раз будет успешный, то дорога пилотируемым будет открыта", — рассказал он.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск за секунды до старта, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.

До сегодняшнего дня корабли прилетали на МКС примерно через шесть часов после старта. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.

Сами космонавты поддерживают переход к сокращенному по времени полету. Герой России, космонавт Александр Мисуркин рассказал РИА Новости, что считает новую возможность "шагом вперед". "Я лично этому очень рад. Это сокращает время полета. К тому же это совершенствование нашей космической техники", — рассказал космонавт.

"Чем быстрее доставишь космонавта на станцию, тем лучше, потому что сокращает для них время пребывания в некомфортных условиях небольшого объема корабля "Союз", — пояснил РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он напомнил, что первая попытка стыковки в космосе сразу после старта была предпринята во время полета корабля "Союз-3" с космонавтом Георгием Береговым на борту. Он должен был состыковаться с беспилотным кораблем "Союз-2", но попытка стыковки не удалась. После этого было принято решение проводить стыковки позже — на втором витке, то есть через 1,5 часа полета, или вообще на вторые и третьи сутки. Эта традиция держалась до последнего времени, хотя тестирование "экспресс-схем" полета на орбиту проводилось еще в СССР.

Тогда, рассказал РИА Новости академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков, беспилотные грузовые корабли добирались до станций чуть больше чем за час. "Короткая схема уменьшает время полета, что особенно важно при пилотируемых миссиях, чтобы космонавты могли прибыть на станцию быстрее, экономя силы", — пояснил Железняков.

Сейчас при шестичасовом полете с момента старта с Байконура до стыковки к МКС рабочий день экипажа длится 16 часов. Космонавтов будят за 8 часов до старта, а после прибытия на МКС экипаж 1,5-2 часа ожидает открытия люка (идет выравнивание давления и проверка герметичности стыковки). Космонавты проводят практически всё это время в скафандрах в небольшом объеме космического корабля.