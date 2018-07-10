Эксперты: экспресс-схема полета на МКС поможет космонавтам сэкономить силы

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости. Испытание сокращенной схемы полета на Международную космическую станцию (МКС) позволит космонавтам в будущем экономить силы и в более комфортных условиях добираться на орбиту, считают эксперты.

Во вторник с космодрома Байконур была успешно запущена ракета "Союз-2.1а", которая вывела на орбиту грузовой корабль "Прогресс МС-09". На нем впервые была испытана сверхкороткая схема полета к МКС. Две предыдущие попытки запусков заканчивались неудачно — за несколько секунд до старта ракеты автоматика космодрома давала отбой предстартовым операциям, а пуски носителей в другие дни не позволяли проводить быстрые полеты. Как сообщили в Ракетно-космической корпорации "Энергия", для "закрепления" такой схемы потребуется еще один испытательный запуск грузового корабля, после этого за три с половиной часа начнут летать и пилотируемые корабли. Сейчас основными схемами полета к МКС является двухсуточная и четырехвитковая, которая длится шесть часов.

"Чем быстрее доставишь космонавта на станцию, тем лучше, потому что сокращает для них время пребывания в некомфортных условиях небольшого объема корабля "Союз". Это, конечно, не революция, но полезный шаг вперед. Помимо того, при такой схеме сохраняется безопасность, потому что в любой момент можно вернуться к классической длинной схеме полета", — рассказал РИА Новости научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

Он напомнил, что первая попытка стыковки в космосе сразу после старта была предпринята во время полета корабля "Союз-3" с космонавтом Георгием Береговым на борту. Он должен был состыковаться с беспилотным кораблем "Союз-2", но попытка стыковки не удалась. После этого было принято решение проводить стыковки позже – на втором витке, то есть через 1,5 часа полета, или вообще на вторые и третьи сутки.

Академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков рассказал, что испытания коротких схем полета проводились на беспилотных кораблях еще в советское время, когда они добирались до станций чуть больше чем за час. "Короткая схема уменьшает время полета, что особенно важно при пилотируемых миссиях, чтобы космонавты могли прибыть на станцию быстрее, экономя силы", — пояснил Железняков.

Герой России, рекордсмен мира по суммарному пребыванию в космосе, российский космонавт Геннадий Падалка полагает, что сверхкороткая схема "ничего космонавтам не даст". По его словам, успешный полет "Прогресса МС-09" — лишь демонстрация технологической реализуемости, а мнения космонавтов перед переходом к ее использованию никто не узнавал.

Герой России, космонавт Александр Мисуркин считает новую возможность "шагом вперед". "Я лично этому очень рад. Это сокращает время полета. К тому же это совершенствование нашей космической техники", — рассказал космонавт.

Сейчас при шестичасовом полете с момента старта с Байконура до стыковки к МКС рабочий день экипажа длится 16 часов. Космонавтов будят за 8 часов до старта, а после прибытия на МКС экипаж 1,5–2 часа ожидает открытия люка (идет выравнивание давления и проверка герметичности стыковки). Космонавты проводят практически всё это время в скафандрах в небольшом объеме космического корабля.