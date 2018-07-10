В РКК рассказали, когда космонавты смогут летать к МКС за три часа

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 июл — РИА Новости. Еще одного запуска грузового корабля "Прогресс" по сверхкороткой двухвитковой схеме может хватить для того, чтобы отработать эту технологию и доставлять по ней и пилотируемые корабли "Союз" к Международной космической станции (МКС), сообщил журналистам руководитель летно-космического центра Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" Александр Калери.

Космический грузовик "Прогресс МС-09" впервые в истории достиг МКС за 3 часа 40 минут, сделав всего два витка вокруг Земли 10 июля. До этого самой быстрой схемой была четырехвитковая, позволявшая долететь до станции за шесть часов. Традиционная схема длится 34 витка и занимает двое суток.

"Хотелось бы еще как минимум один, повторить кое-какие особенности. Но, в принципе, сегодня удалось отработать всю циклограмму, подтвердить все заложенные принципы, то есть, получился хороший результат. Обычно мы два раза повторяем, если второй раз будет успешный, то дорога пилотируемым будет открыта", — сказал Калери после стыковки "Прогресса МС-09".

При этом он затруднился назвать даты запуска следующего "Прогресса" к МКС. Кроме того, по его словам, еще не ясно, по какой схеме отправится к станции следующий грузовик.

Задел для лунных миссий

Руководитель центра "Энергии" напомнил, что даже при четырехвитковой схеме полета, "рабочий день" экипажа от подъема на ракету до прибытия на МКС может занимать почти двое суток. Сокращение его на три часа существенно повысит комфорт космонавтов и астронавтов.

При доставке скоропортящихся грузов, например биоматериалов для космических экспериментов, новая схема также может сыграть важную роль, повысив разнообразие доставляемых на станцию проб.

Кроме того, она может стать существенным подспорьем для будущих лунных миссий, которые потребуют двух или более пусков для сборки лунных кораблей на низкой околоземной орбите.