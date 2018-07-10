"Прогресс МС-09" доберется до МКС менее чем за четыре часа

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 июл – РИА Новости. Космический грузовик "Прогресс МС-09" станет самым быстрым в истории Международной космической станции (МКС) кораблем, он доберется до нее менее, чем за четыре часа, сообщается на сайте "Роскосмоса".

"Такое решение приняла Государственная комиссия, оценив параметры вывода ТГК на околоземную орбиту. Двухвитковая схема сближения космических кораблей с МКС будет применена впервые в истории космических полетов", — говорится в сообщении.

Ракета "Союз-2.1а" с "Прогрессом" стартовала в 00.51 мск. Через девять минут она вывела космический грузовик на траекторию полета к МКС. Однако о том, что отработать новую схему сближения и стыковки со станцией все же получится, стало известно только сейчас, когда подтвердились необходимые баллистические параметры.

Планируется, что корабль пристыкуется к станции в 04.39 мск.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.

#ПрогрессМС09: впервые в истории космических полётов будет применена двухвитковая схема сближения грузового корабля с МКС. Стыковка "космического грузовика" со станцией запланирована 10 июля в 04:39 мск 🚀 — https://t.co/pSy9hU4fiw pic.twitter.com/ahADzi9Fvx — РОСКОСМОС (@roscosmos) 9 июля 2018 г.

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