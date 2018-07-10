Космический грузовик "Прогресс МС-09" вышел на траекторию полета к МКС

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 июл — РИА Новости. Грузовой корабль "Прогресс МС-09" отделился от третьей ступени ракеты "Союз-2.1а" и вышел на траекторию полета к Международной космической станции (МКС), передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП), где ведется трансляция пуска.

"Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", — объявил комментатор пуска.

В ходе полета "Прогресса" специалисты планируют отработать сверхкороткую схему сближения и стыковки с МКС. Корабль должен сделать всего два витка вокруг Земли и пристыковаться к станции через 3 часа 47 минут после старта. Впоследствии эту технологию хотят применять и для пилотируемых кораблей.

Однако "поймал" ли корабль все необходимые баллистические условия, чтобы добраться до станции за столь короткое время, станет понятно только на этапе полета, примерно через полтора часа после пуска.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.