С Байконура стартовала ракета с космическим грузовиком "Прогресс МС-09"

КОРОЛЕВ (Московская область), 10 июл – РИА Новости. С космодрома Байконур стартовала ракета "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-09", передает корреспондент РИА Новости из подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Спустя несколько минут после пуска транспортный корабль отделился от третьей ступени носителя и вышел на траекторию полета к МКС.

Программа полета

На "Прогрессе МС-09" специалисты попробуют отработать новую сверхкороткую трехчасовую схему сближения и стыковки с орбитальной станцией. Корабль должен будет сделать всего два витка вокруг Земли, уложившись в три часа 47 минут.

Сейчас самой быстрой схемой, по которой корабли доставляются к МКС, является четырехвитковая — четыре оборота вокруг Земли и порядка шести часов полета. Традиционной считается схема, при которой корабль делает 34 витка и добирается до станции чуть более чем за двое суток.

"Уложился" ли корабль в требуемые параметры и получится ли у него достичь станции за рекордное время, станет понятно только на орбите — примерно через полтора часа после старта.

Два предыдущих грузовика — "Прогресс МС-07" и "Прогресс МС-08" — также планировалось отправить по этой схеме 12 октября 2017 года и 11 февраля 2018 года соответственно. Однако оба раза автоматика отменяла пуск, и корабли приходилось запускать в резервную дату, когда баллистические условия уже не позволяли добраться до МКС за три часа.

Наружные камеры, колбаски и бактерии

На грузовике впервые установят видеокамеры — они покажут сброс створок головного обтекателя с корабля, отделение ступеней ракеты и отделение самого "Прогресса МС-09" от третьей ступени "Союза" на 529-й секунде полета. Онлайн-трансляция при этом не планируется.

Кроме того, перед пуском из-под обтекателя корабля возьмут пробы воздуха, а с поверхности корабля возьмут мазки, чтобы выяснить, с какими бактериями "на борту" корабль отправляется в космос. Их сравнят с пробами, которые ранее были получены с поверхности МКС в космосе. Анализ показал, что они не характерны для Байконура.

В отсеках корабля уложено около 2,5 тонны грузов. Корабль доставит космонавтам ассортимент рыбных и мясных блюд и закусок, 20 упаковок мини-колбасок "Пиколини", йогурты, овсяные каши и сладости.

Кроме того, "Прогресс МС-09" привезет на станцию новый скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выходов в открытый космос.

Также на борту "Прогресса" научно-образовательные спутники "СириусСат-1" и "СириусСат-2", собранные школьниками совместно со специалистами компании "Спутникс" на базе стандартизированной платформы. Спутники запустят российские космонавты Олег Артемьев и Сергей Прокопьев во время выхода в открытый космос 15 августа. Полезная нагрузка аппаратов представляет собой детектор космических частиц для изучения "космической погоды".