Серые кардиналы организма: как микробы управляют людьми

МОСКВА, 10 июл — РИА Новости, Альфия Еникеева. На человеке и внутри него живет несколько триллионов микроорганизмов, без которых сломался бы иммунитет, остановилось пищеварение, значительно снизилась мозговая активность. От них зависит вес, запах и душевное здоровье человека. Как микробы управляют людьми и почему без них не выжить — в материале РИА Новости.
Уникальные способности человека определяются в том числе его микробиотой — совокупностью микроорганизмов, населяющих все ткани тела, отмечает в книге "10% Human. Как микробы управляют людьми" биолог Аланна Коллен. Полтора килограмма бактерий, вирусов, грибов и архей добавляют homo sapiens около четырех с половиной миллионов генов, и они, вместе с собственными генами человека, управляют его сложным организмом.
Вдесятером на одного
"Микробиом человека" (Human Microbiome Project), говорили о ста триллионах микроорганизмов и более десяти тысячах видов. Но уточняли, что "микробное население" может отличаться от человека к человеку. Иногда микроорганизмов столько же, сколько собственных клеток, а бывает, и до десяти микробов на одну клетку.
Сегодня склоняются к более осторожным оценкам: в человеке живет от 30 до 40 триллионов микроорганизмов, причем преобладают бактерии (около 90 процентов). Плюс дрожжевые грибы, вирусы и археи.
Единого набора микробов не существует. Лишь очень немногочисленные штаммы бактерий встречаются у всех людей. Микробиота каждого человека так же уникальна, как отпечатки пальцев, и меняется в течение жизни.
Микробный мегаполис
Среди обитателей кишечника преобладают бактерии двух видов: Firmicutes и Bacteroidetes. Именно от их баланса зависит вес человека. При ожирении первый вид стремительно размножается (например, Clostridium coccoides), а второй (Bacteroides, Prevotella) сокращается. Ученые утверждают, что, зная только состав микробиоты, можно определить, страдает ли человек ожирением.
А вот к желудку микроорганизмы относятся с опаской. Его чрезвычайно кислая среда по зубам немногим. Одна из них — бактерия Helicobacter pylori. Именно она виновата в язве желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрите и даже раке желудка.
Впрочем, у 80 процентов носителей Helicobacter pylori нет никаких желудочных заболеваний. Те же, у кого этой бактерии в организме нет, попадают в группу риска. Ученые выявили связь между исчезновением из желудочно-кишечного тракта Helicobacter pylori и развитием астмы.
Одна микробиота на двоих— стрептококки. Хотя у этих микробов дурная слава (вызывают кариес, серьезные воспаления горла — от острого фарингита до некротического фасциита), некоторые из них приносят пользу, прогоняя враждебные патогенные бактерии и вирусы.
Другие микробы, выделяя оксид азота и тем самым расслабляя артерии, помогают регулировать кровяное давление. Но они же, как выяснилось, вызывают мигрень. А вот если бактерии Klebsiella pneumoniae попадут изо рта в кишечник, гарантирован язвенный колит или болезнь Крона.
Сообщество микроорганизмов во рту самое непостоянное. Его состав способен меняться несколько раз в сутки. Но все же микробиота полости рта пересекается у разных индивидуумов на 40–50 процентов. И чем дольше люди живут вместе (например, в браке), тем более похожи микробные сообщества у них во рту.
Дополнительная микробная кожа
Микроорганизмы, обитающие на человеческой коже, — это дополнительный санитарный кордон для внутренних органов. Большинство — комменсалы, защищающие от патогенов. Однако они могут вызывать кожные заболевания — от угревой сыпи до перхоти — и ответственны за неприятный запах пота.
Расселение микроорганизмов на коже зависит от условий проживания. Так, пропионовокислые бактерии (Propionibacterium), питающиеся жиром сальных желез, выбирают кожу лица и спины. Коринебактерии (Corynebacterium) и стафилококки (Staphylococcus), любящие повышенную влажность и питающиеся азотистыми соединениями из потовой жидкости, предпочитают пупок, подмышки и подколенную ямку.
Кстати, именно на эту особенность обратили внимание биологи из Чикагского университета (США), предложившие искать преступников по отпечатку микробиоты. В рамках исследования инсценировали взломы десяти домов. Ученые по составу микроорганизмов, оставленных "преступниками", вычисляли их с точностью 70 процентов.