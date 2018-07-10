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РИА Наука
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Квантовые нейросети: как Россия может стать родиной искусственного разума

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© Фото : РКЦАлексей Федоров, физик из Российского квантового центраАлексей Федоров, физик из Российского квантового центра
© Фото : РКЦ
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МОСКВА, 10 июл – РИА Новости. Российский квантовый центр и Газпромбанк создали три новых лаборатории, где ведущие российские ученые проверят, можно ли применять квантовые компьютеры и симуляторы для ускорения нейросетей и систем искусственного интеллекта, заявили ученые на встрече с журналистами.

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© Иллюстрация РИА Новости . Алина Полянина
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"Следующим шагом может стать реализация более масштабного проекта по созданию в России универсальных квантовых компьютеров. Они могут значительно расширить сферы применения квантового машинного обучения, а также открыть для индустрии новые направления, например, квантовую химию и моделирование новых материалов" – прогнозирует Руслан Юнусов, генеральный директор РКЦ.

Нейронный век

Стремительный рост объема данных, вырабатываемых и используемых человечеством в повседневной жизни, заставляет сегодня программистов, инженеров, физиков и представителей других наук искать новые способы обработки информации.

Самые большие надежды сегодня возлагаются на две вещи – квантовые компьютеры, способные обрабатывать космически большие объемы данных, и на системы машинного обучения и искусственного интеллекта, способные искать полезную "иголку" в "стоге сена" бесполезной информации, не тратя на это много ресурсов.

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Как уже рассказывал РИА "Новости" Алексей Федоров, один из руководителей лабораторий, квантовые алгоритмы можно применять для того, чтобы ускорять математические процедуры, задействованные в работе систем ИИ, но при этом их можно использовать и для решения задач оптимизации и множеством других способов.

"Михаил Лукин и его коллеги уже создали квантовые машины, которые в принципе могут решать достаточно серьезные задачи. И у нас, и у инвесторов возникает большой вопрос – а что именно они могут делать и где они будут полезны? Это мы и собираемся проверить в рамках наших трех групп и лабораторий", — пояснил Федоров, выступая на встрече с журналистами в Москве. 

Помимо Федорова и его коллег, в этой работе будут участвовать коллективы под руководством Александра Львовского и Алексея Рубцова. Рубцов возглавит направление, в котором методы машинного обучения будут использоваться для описания сложных квантовых систем. Вдобавок, он будет разрабатывать теорию квантовых нейронных сетей.

Михаил Лукин, профессор Гарварда и сооснователь Российского квантового центра
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Команда Федорова займется разработкой программной платформы для квантовых вычислений и реализации алгоритмов машинного обучения, а коллектив Львовского — обучением нейросетей при помощи квантовых симуляторов, "аналоговых" квантовых компьютеров.

"Проблема заключается в том, что пока никто не знает, какие из тех ожиданий, которые у нас накопились в последние годы, оправдают себя в тот момент, когда у нас появятся первые универсальные вычислительные машины, содержащие в себе миллионы кубитов. Совершенно непонятно, какие из этих идей и алгоритмов будут работать на практике", — добавляет Лукин, профессор Гарварда и создатель одного из самых больших квантовых компьютеров мира.

Квантовая неопределенность

На поиски ответов на этот вопрос РКЦ и Газпромбанк, как передает пресс-служба центра, выделили 1,5 миллиона долларов США. В будущем, финансирование лабораторий может быть расширено. Как отметил Дмитрий Зауэрс, заместитель Председателя правления Газпромбанка, бизнес интересует возможность использования квантовых нейросетей для того, чтобы управлять портфелями инвестиций, оценивать риски и торговать активами.

Для проверки подобных идей, как подчеркнул Лукин в беседе с корреспондентом РИА Новости, не обязательно строить полноценный квантовый компьютер, способный решать любые задачи и имеющий в себе тысячи вычислительных модулей. Многие реальные проблемы, в том числе научные задачи, можно решить, используя более ограниченные системы из меньшего числа элементов.

"Многие платформы, в том числе и наш компьютер в Гарварде, уже стали достаточно большими, когерентными и надежными для проверки части этих алгоритмов и решения научных задач. Они все еще делают ошибки, и поэтому нам крайне важно понять, какие из алгоритмов будут более стойкими к появлению подобных помех", — продолжает физик.

Система квантовой шифрации данных, создаваемая в РКЦ
© Фото : РКЦ
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В США, как отметил профессор Гарварда, сегодня существует более двух сотен стартапов, которые собираются или создавать квантовые компьютеры, или разрабатывать алгоритмы, работающие на их базе, в том числе и технологии, связанные с обработкой данных и обучением систем искусственного интеллекта. Как считает ученый, у России есть шанс занять лидирующие позиции в этой отрасли, если для этого будут приложены серьезные усилия.

"Квантовые нейросети изначально будут использоваться не на практике, а для изучения квантовых компьютеров и самой физики. К примеру, они помогут нам понять, как возникают аномальные структуры, "квантовые шрамы", которые мы недавно открыли. Их изучение, в свою очередь, может уже дать что-то полезное на практике, но сказать это пока мы не можем — для этого надо понять, как строить квантовые нейросети. Мне хотелось бы видеть что-то конкретное, и я с удовольствием воплотил бы это в жизнь на нашей машине", — заключает Лукин.

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