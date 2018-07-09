"Ростех" создал светофор, показывающий данные о погоде и пробках

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. Госкорпорация "Ростех" представила на международной промышленной выставке "Иннопром" в Екатеринбурге первый светофор на светодиодных экранах, который, помимо основных функций, транслирует данные о пробках, погоде и дорожной ситуации, говорится в сообщении госкорпорации.

Уточняется, что в распоряжение российских городов устройство поступит уже в 2019 году. Первые устройства протестирует Москва, после чего начнутся поставки в регионы.

Как говорится в сообщении, светофор адаптируется к реальным условиям и программируется удаленно с центрального городского пункта управления дорожным движением. Дополнительная информация на его панели отражает текущую дорожную ситуацию. "Данные о погоде и пробках выводятся на светодиодный экран в соответствии с временем суток совместно с основным сигналом, запрещающим или разрешающим движение автотранспорта", — рассказала директор по коммуникациям "Ростеха" Екатерина Баранова.

Интеллектуальный светофор производится в рамках реализации экосистемного проекта "Умный город". В составе корпорации разработку ведет Уральский оптико-механический завод (УОМЗ), входящий в холдинг "Швабе". На "Иннопроме" представлен предсерийный образец, который в рамках экспозиции работает в штатном режиме.

"Это новейшая транспортная система, которая с началом своего применения даст ощутимые результаты. Оптимизируется трафик, повысится уровень безопасности и удовлетворенности жителей городской средой. При этом важно, что заметно сократится потребление электроэнергии за счет светодиодов, на которых основана работа светофора", — приводятся в сообщении слова заместителя гендиректора "Швабе" Ивана Ожгихина.

Госкорпорация "Ростех" создана в 2007 году. В ее состав входят более 700 организаций, из которых в настоящее время сформировано 11 холдинговых компаний в оборонно-промышленном комплексе и 4 — в гражданских отраслях промышленности, а также более 80 организаций прямого управления. Консолидированная выручка "Ростеха" в 2017 году составила 1,589 триллиона рублей, консолидированная чистая прибыль — 121 миллиард рублей, EBITDA — 305 миллиардов рублей.