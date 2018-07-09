"Ростех" создал сверхпрочный ноутбук для работы в экстремальных условиях

МОСКВА, 9 июл — РИА Новости. "Ростех" представил на выставке "Иннопром" в Екатеринбурге сверхпрочный ноутбук для спецслужб и работы в экстремальных условиях, вычислительное ядро компьютера основано на российском микропроцессоре "Эльбрус 1С+", сообщили в госкорпорации.

Компьютер может использоваться силовыми структурами для решения различных задач и работы с секретной информацией в полевых условиях. Также он может применяться в гражданских целях — для решения задач промышленности, логистики, сельского хозяйства, оказания медицинской помощи вне медицинских учреждений и в условиях чрезвычайных ситуаций.

Сейчас холдинг "Росэлектроника", входящий в "Ростех", полностью готов к серийному производству этого ноутбука.

"Созданный нами продукт основан на отечественной защищенной платформе "Эльбрус" и работает под управлением программного обеспечения российской разработки. Такой подход максимально защищает пользователей от возможных утечек информации", – приводятся в сообщении слова директора по коммуникациям "Ростеха" Екатерины Барановой.

Герметичный корпус ноутбука, выполненный из сверхпрочного алюминиевого сплава, отличает устойчивость к воздействию внешних факторов, таких как вибрация, удары, экстремальные температуры (от —20 до +55°С), попадание влаги.