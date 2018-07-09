"Монсанто" сегодня обвинят в суде в канцерогенности ее пестицидов

МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сегодня в Сан-Франциско начнется судебное заседание, в рамках которого суд присяжных может признать компанию "Монсанто" виновной в том, что ее гербициды вызвали рак у одного из жителей США, сообщает правовой портал Law.com

Компания Monsanto, один из крупнейших производителей пестицидов в мире, приобрела широкую известность в начале 1990 годов благодаря тому, что она начала вкладывать большие деньги в развитие биотехнологий и производство ГМО-культур. Она продает их сегодня совместно с препаратами, защищающими их от сорняков и вредителей.

Один из подобных продуктов, гербицид RoundUp, стал объектом острой критики со стороны активистов и большой части научного сообщества из-за того, что он содержит вещество глифосат, предположительно провоцирующее развитие рака. Год назад биологи обнаружили, что это соединение постепенно накапливается в организме, и призвали приравнять его к ДДТ и запретить его производство во всем мире.

В начале этого года американский садовник Диуэйн Джонсон (Dewayne Johnson), использовавший продукцию "Монсанто" для борьбы с сорняками в саду одной из школ в Сан-Франциско, подал в суд на компанию. Он обвинил ее в том, что постоянный контакт с глифосатом привел к тому, что у него развилась лимфома, рак крови.

С аналогичными обвинениями выступили и другие люди, однако дело Джонсона будет рассмотрено судом Сан-Франциско в ускоренном порядке, так как он сейчас находится в критическом состоянии и, по прогнозам врачей, умрет в ближайшие несколько месяцев.

В мае этого года суд открыл доступ к некоторым внутренним документам "Монсанто" по просьбе обвинителей, чем воспользовались ученые-правоведы, подозревавшие компанию в сокрытии данных и манипуляциях общественным мнением.

К примеру, Шелдон Кримски (Sheldon Krimsky), биоэтик из университета Тафтс (США), обнаружил, что специалисты "Монсанто" знали о возможных канцерогенных свойствах глифосата, но скрывали это от общественности, публикуя десятки статей от "независимых" авторов в различных научных журналах, где подобная позиция активно отрицалась.

По его словам, представители "Монсанто" выплачивали весомые суммы нескольким известным ученым для того, чтобы использовать их имена для публикации статей, подготовленных сотрудниками компании, и вдобавок скрывала это и от редакций журналов, и от всех остальных людей. Помимо этого, корпорация давила на редакции и других ученых, требуя от них отзывать статьи, в которых упоминались негативные свойства глифосата и других пестицидов.

Как сообщает Gulf News, "Монсанто" отрицает все обвинения, при этом отмечая, что "мы всем сердцем сочувствуем Джонсону, однако все известные нам научные факты говорят о том, что его рак был вызван не нашей продукцией, а чем-то иным". Сам Джонсон и его юристы уверены в том, что у них получится добиться успеха, что, как они надеются, станет первым шагом к полному запрету пестицидов на базе глифосата.