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РИА Наука
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"Монсанто" сегодня обвинят в суде в канцерогенности ее пестицидов

(обновлено: 12:11 09.07.2018)
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© Sputnik / Марсель ЙоппаПерейти в фотобанкУчастники акции в Берлине против американского концерна MonsantoУчастники акции в Берлине против американского концерна Monsanto
© Sputnik / Марсель Йоппа
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МОСКВА, 9 июл – РИА Новости. Сегодня в Сан-Франциско начнется судебное заседание, в рамках которого суд присяжных может признать компанию "Монсанто" виновной в том, что ее гербициды вызвали рак у одного из жителей США, сообщает правовой портал Law.com

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Ученые раскрыли неоднозначное влияние ГМО-культур на экологию
Компания Monsanto, один из крупнейших производителей пестицидов в мире, приобрела широкую известность в начале 1990 годов благодаря тому, что она начала вкладывать большие деньги в развитие биотехнологий и производство ГМО-культур. Она продает их сегодня совместно с препаратами, защищающими их от сорняков и вредителей.

Один из подобных продуктов, гербицид RoundUp, стал объектом острой критики со стороны активистов и большой части научного сообщества из-за того, что он содержит вещество глифосат, предположительно провоцирующее развитие рака. Год назад биологи обнаружили, что это соединение постепенно накапливается в организме, и призвали приравнять его к ДДТ и запретить его производство во всем мире.

В начале этого года американский садовник Диуэйн Джонсон (Dewayne Johnson), использовавший продукцию "Монсанто" для борьбы с сорняками  в саду одной из школ в Сан-Франциско, подал в суд на компанию. Он обвинил ее в том, что постоянный контакт с глифосатом привел к тому, что у него развилась лимфома, рак крови.

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто
© РИА Новости / Каве Ростамхани
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С аналогичными обвинениями выступили и другие люди, однако дело Джонсона будет рассмотрено судом Сан-Франциско в ускоренном порядке, так как он сейчас находится в критическом состоянии и, по прогнозам врачей, умрет в ближайшие несколько месяцев.

В мае этого года суд открыл доступ к некоторым внутренним документам "Монсанто" по просьбе обвинителей, чем воспользовались ученые-правоведы, подозревавшие компанию в сокрытии данных и манипуляциях общественным мнением.

К примеру, Шелдон Кримски (Sheldon Krimsky), биоэтик из университета Тафтс (США),  обнаружил, что специалисты "Монсанто" знали о возможных канцерогенных свойствах глифосата, но скрывали это от общественности, публикуя десятки статей от "независимых" авторов в  различных научных журналах, где подобная позиция активно отрицалась.

Акции протеста против продуктов с ГМО Марш против Монсанто в США
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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По его словам, представители "Монсанто" выплачивали весомые суммы нескольким известным ученым для того, чтобы использовать их имена для публикации статей, подготовленных сотрудниками компании, и вдобавок скрывала это и от редакций журналов, и от всех остальных людей. Помимо этого, корпорация давила на редакции и других ученых, требуя от них отзывать статьи, в которых упоминались негативные свойства глифосата и других пестицидов.

Как сообщает Gulf News, "Монсанто" отрицает все обвинения, при этом отмечая, что "мы всем сердцем сочувствуем Джонсону, однако все известные нам научные факты говорят о том, что его рак был вызван не нашей продукцией, а чем-то иным". Сам Джонсон и его юристы уверены в том, что у них получится добиться успеха, что, как они надеются, станет первым шагом к полному запрету пестицидов на базе глифосата.

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