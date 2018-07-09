КОСМОДРОМ БАЙКОНУР, 9 июл — РИА Новости. Перед запуском транспортного космического корабля "Прогресс МС-09" к МКС специалисты возьмут пробы воздуха из-под обтекателя корабля и мазки с его внешней поверхности, чтобы выяснить, какие бактерии там находятся, сообщил РИА Новости источник на космодроме Байконур.

Работы по непосредственной подготовке к запуску должны начаться около 18.00 мск. Перед этим в грузовой корабль проведут последнюю укладку доставляемых грузов – наиболее скоропортящихся продуктов и некоторого оборудования.

"Специалисты проведут забор проб воздуха из-под обтекателя космического корабля и мазки с внешней поверхности. Образцы будут проанализированы на наличие в них бактерий", — сказал собеседник агентства.

По его словам, такие исследования необходимы, так как при заборе проб с поверхности МКС выявилось, что в них содержатся биологические материалы – фрагменты ДНК бактерий.

Ранее сообщалось, что результаты исследований систем "микроорганизмы — конструкционные материалы" после доставки со станции трех контейнеров "Биориск-МСН" в лабораторию показали, что бактерии и грибы могут оставаться жизнеспособными даже после 31 месячного экспонирования в открытом космическом пространстве. При этом, у выживших штаммов наблюдалось усиление агрессивной (нуклеазной) активности и увеличение устойчивости к препаратам с антимикробной активностью.

"Сравнение проб позволит прийти к выводам о путях попадания бактерий на поверхность МКС, а также разработать методики для недопущения выхода земных бактерий за пределы Земли при проведении исследования "дальнего космоса", — сказал источник.

В 20.45 мск на Байконуре должно начаться заседание Государственной комиссии, которое примет решение о заправке ракеты топливом и о пуске ракеты. Ожидается, что в заседании примет участие гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, который сегодня прилетает на Байконур.

Запуск транспортного грузового корабля "Прогресс МС-09" ракетой-носителем "Союз-2.1а" планируется осуществить 10 июля 2018 года в 00.51.33 мск.