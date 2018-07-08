МОСКВА, 8 июл — РИА Новости. Делегация Китая на переговорах в Москве предложила "Роскосмосу" обсудить возможность создания совместной спутниковой группировки предоставления широкополосного доступа в интернет — аналога OneWeb и Starlink, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

Ранее "Роскосмос" презентовал в Москве свой ответ на OneWeb – спутниковую систему "Эфир", которая должна была насчитывать 300 спутников. Создание системы требовало инвестиций в 300 миллиардов рублей. В дальнейшем было решено объединить ее с другими направлениями — навигационными спутниками и космическими аппаратами дистанционного зондирования Земли в систему "Сфера" и увеличить общую группировку до 600 спутников.

"В ходе двухсторонней встречи 4 июля делегация Китая, прибывшая в Москву для знакомства с новым руководством "Роскосмоса", представила, в том числе, свои планы по формированию многоуровневой спутниковой группировки связи. Во время встречи было озвучено предложение об участии России в проекте", — рассказал собеседник агентства.

По его словам, Китай рассматривает возможность создания национальной спутниковой системы из около тысячи космических аппаратов, расположенных на низкой, средней и геостационарной орбите – своеобразный ответ создающейся системе OneWeb, которая будет насчитывать около 900 космических аппаратов на низкой орбите.

"Прозвучало предложение создать совместную российско-китайскую систему, где каждая из сторон создала бы по половине орбитальной группировке и приняла бы на себя по 50 процентов затрат", — отметил собеседник.

По его словам, российская сторона не озвучила никакого ответа на поступившее предложение.

В госкорпорации "Роскосмос" РИА Новости не стали комментировать эту информацию.