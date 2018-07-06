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Генетики назвали самые "спортивные" сборные по футболу

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© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФутбол. ЧМ-2018. Матч Испания - РоссияФутбол. ЧМ-2018. Матч Испания - Россия
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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МОСКВА, 6 июл – РИА Новости. Российские ученые проанализировали частоту встречаемости "спортивных" генов, влияющих на успехи футболистов, и назвали самые "спортивные" сборные мира. Среди лидеров – Бразилия, Италия, Россия и Хорватия, однако наличие этих генов не гарантирует побед, сообщает пресс-служба исследовательского центра Genotek.

Специалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek
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"К сожалению, предсказать, кто победит в матче Россия — Хорватия не получится, как не получится и предсказать будущих чемпионов мира. Но Россия имеет неплохие генетические возможности — нужно лишь своевременно выявлять и развивать заложенные природой особенности каждого человека", — говорит Валерий Ильинский, генетик и директор Genotek.

Формула успеха

В последние годы генетики, спортивные медики и биологи активно спорят о том, насколько сильно вариации в определенных генах, связанных с работой мускулов, ростом костей и метаболизмом, влияют на успехи тех или иных спортсменов. По этой причине ученые активно изучают ДНК Усейна Болта и других выдающихся спортсменов современности и сравнивают их с геномами "обычных людей" в надежде найти те вариации в генах, которые помогли им добиться успеха.

Продуктом этих исследований стало открытие примерно двух сотен генов, вариации в которых оказались связаны со спортивными успехами. К примеру, определенная версия гена AGT часто встречается у чемпионов в тяжелой атлетике, а редкая вариация гена ACTN3 – у бегунов на короткие дистанции. Различные версии двух других генов, ACE и PPAD-D, определяют то, как активно мышцы реагируют на тренировки.

Лаборатории компании Genotek
© РИА Новости
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Ильинский и его коллеги заинтересовались тем, как часто "спортивные" версии этих генов встречаются среди жителей тех стран, которые сегодня занимают верхние 70 строчек в рейтинге ФИФА и принимали участие в текущем чемпионате мира.

Для этого они проанализировали данные, собранные российским генетическим стартапом на территории нашей страны и за рубежом, и сравнили, совпадает ли рейтинг ФИФА с тем, как часто жители этих государств оказываются носителями правильных вариаций ACE и ACTN3.

Оказалось, что у бразильцев, чья сборная занимает первое место в рейтинге ФИФА, эти версии генов встречаются достаточно часто, в 20% и 19% случаев. Не уступают им, что интересно, Хорватия, Италия и Россия, у чьих граждан одна из версий этих генов встречается так же часто, как и у болельщиков и самих "пентакампеонов".

Статистические загадки

С другой стороны, многие африканские страны, чьи жители традиционно считаются образцом выносливости и скорости, оказались крайне бедными на "спортивные" вариации ACE и ACTN3. К примеру, в Камеруне и Гане спортивный вариант ACTN3 есть лишь у 1% населения. Тем не менее, в целом можно говорить, что успехи в футболе и встречаемость этих генов все же были статистически связаны между собой.

Ученый делает тест в лаборатории
© Fotolia / science photo
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Подобная связь между генами и положением футбольной сборной страны в рейтинге ФИФА, как подчеркивает Ильинский, не обязательно свидетельствует о том, что успехи тех или иных стран в футболе обусловлены только генетическими факторами. К примеру, аналогичным образом связаны успехи в спорте и показатель ВВП на душу населения.

"Кажется, что если в стране нет определенных "спортивных" генетических вариантов, то собрать сборную из талантливых футболистов будет труднее. Это могло бы быть объяснением низкого положения в рейтинге ФИФА сборных африканских стран, но при этом рейтинг может достаточно сильно отличаться и у стран со схожим уровнем этих маркеров, к примеру, у России и Словении", — отмечает ученый.

Специалисты компании Genotek в лабораториях компании в Москве
© Фото : Genotek
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Все это, как считает Ильинский, указывает на то, что в развитии футбола играют не менее важную роль и другие вещи – общий уровень благополучия в стране, объем вложений в спорт и другие экономические и социальные факторы.

"Даже если в стране неплохие "гены", но невысокий уровень жизни, то у нее не будет финансовой возможности развивать футбол: открывать спортивные школы, проводить крупные матчи для подрастающих спортсменов. В этих обстоятельствах и высоких показателей в этом виде спорта ожидать не следует", — заключает генетик.

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