В России создадут очки дистанционного управления роботами

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Очки, позволяющие оператору видеть "глазами" робота и управлять им на расстоянии, создаются в России, заявил в интервью РИА Новости первый заместитель гендиректора предприятия-разработчика данного проекта – холдинга "Швабе" Сергей Попов.

"Не могу не рассказать о разработке нашего новосибирского предприятия – 3D-очки, позволяющие их оператору погрузиться в управление роботизированным устройством. То есть эти очки позволяют ему видеть "глазами" робота. Мы готовим целиком всю систему, которая позволяет распознавать цели, ориентироваться на местности и управлять роботом", — сказал он.

Говоря о других перспективных разработках "Швабе" для робототехники, Попов упомянул создаваемые компанией оптические сканеры-лидары (LIDAR, Light Identification Detection and Ranging), которые позволят роботам не только формировать изображение того или иного объекта, но и определять расстояние до него.

"Это особенно важно при разминировании, когда существующая точность определения расстояния до цели с погрешностью до трёх сантиметров может привести к тому, что роботизированный комплекс попросту "оступится" и подорвётся", — пояснил собеседник агентства.

Холдинг "Швабе" (входит в госкорпорацию "Ростех") специализируется на производстве оптико-электронной, лазерной и медицинской техники. В состав "Швабе" входят более 60 организаций, в том числе научно-исследовательские институты, конструкторские бюро, научно-производственные объединения.

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