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РИА Наука
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Астроном рассказал, когда на Землю упадет советская станция "Венера"

(обновлено: 07:10 06.07.2018)
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© Фото : Роскосмос/Олег АртемьевВид на Землю. Архивное фотоВид на Землю. Архивное фото
© Фото : Роскосмос/Олег Артемьев
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Неудачно запущенная к Венере советская станция после полувека скитаний в космосе в ближайшие годы упадет на Землю, сообщил РИА Новости астроном, историк космонавтики, автор книги о советских миссиях на Венеру Павел Шубин.

Луна. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Двадцать седьмого марта 1972 года в космос отправилась станция "Венера-8". 31 марта СССР предпринял попытку запуска ее "близнеца", но на этапе работы разгонного блока, который с околоземной орбиты должен был вывести станцию на межпланетную траекторию полета, произошел сбой и двигатель выключился. Станция вместе с разгонным блоком осталась на вытянутой орбите, вращаясь вокруг Земли. Чтобы не сообщать о неудаче, вместо имени "Венера-9" аппарат получил название "Космос-482". В свою очередь "Венера-8" совершила посадку на поверхность Венеры и впервые в мире передала научную информацию о ее поверхности.

"Станция "Космос-482" вернется к нам в ближайшие 4-7 лет", — рассказал Шубин.

Старт ракеты-носителя Союз-2.1а с тремя российскими спутниками Ломоносов, Аист-2Д и SamSat-218 с космодрома Восточный. Архивное фото
© РИА Новости / Марина Лысцева ТАСС/POOL
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По его словам, после запуска станция вместе с разгонным блоком осталась на орбите с параметрами 220 км на 9800 км, а за прошедшие полвека потеряла около 7400 км, снизив апогей (высшую точку орбиты) до 2400 км.

Шубин проанализировал данные о состоянии орбиты космического аппарата за прошедшие годы, а также состояние атмосферы Земли и выяснил, что в ближайшее время снижение высоты орбиты станции только ускорится. "При приближении к Земле у станции уменьшается период обращения, она все чаще и чаще входит в атмосферу при прохождении перигея, что вызывает более быстрое падение апогея", — рассказал эксперт.

Согласно построенному им графику, падение станции на Землю произойдет приблизительно в 2023-2025 годах. Точно определить сложно из-за неизвестной ориентации станции. При этом поверхности планеты может достичь не менее 500 кг металла – такова масса спускаемого аппарата. Перелетная станция весит еще почти 700 кг. Плюс вес разгонного блока.

"Дело в том, что на данной станции очень прочный спускаемый аппарат. Один из самых прочных в истории, когда либо отправленных в космос. Он способен выдержать атмосферное давление в 100 атмосфер, рассчитан на вход в атмосферу Венеры со второй космической скоростью, с пиковыми перегрузками до 300g", — рассказал Шубин.

Космический аппарат Метеор-М. Архивное фото
© Фото : Госкорпорация "РОСКОСМОС"
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"При входе станции в атмосферу Земли будут куда более мягкие условия. В результате, аппарат до поверхности Земли гарантировано долетит. Более того, даже если он утонет, то будет способен выдержать давление воды на глубине в километр", — пояснил эксперт.

По его словам, пока не понятно, где может приземлиться спускаемый аппарат, но это произойдет между 52 градусами северной и 52 градусами южной широты.

"Очень интересно его найти. Кроме явного исторически-археологического интереса есть еще и научный интерес. На Землю еще не возвращался аппарат после полувекового нахождения в космосе. Очень интересно посмотреть, как повлиял такой длительный полет на материалы, находящиеся в спускаемом аппарате", — отметил Шубин.

Советский Союз стал первой страной в мире, запустившей космический аппарат в сторону Венеры, осуществившей мягкую посадку на поверхность планеты, получившей панорамные снимки поверхности, осуществившей исследование атмосферы зондом-аэростатом. Вся отечественная программа изучения Венеры осуществлялась с помощью автоматических межпланетных станций (АМС) серии "Венера", "Зонд" и "Вега". Спустя более 30 лет Россия снова решила вернуться к изучению Венеры. НПО Лавочкина, совместно с рядом международных партнеров, разрабатывает новую АМС "Венера-Д". В настоящее время специалистами НПО Лавочкина формируется проектный облик космического аппарата для исследования Венеры, в состав которого будут входить орбитальный и посадочный аппараты, атмосферные зонды.

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РИА Наука
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Цуцунава Игорь
как могло так случиться, что в далёкие 60-70 годы могли осуществлять такие грандиознейшие программы, которые и сейчас не подвластны никому, а теперь сидим в глубокой ж..., смотрим на достижения заклятых "партнеров"?
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