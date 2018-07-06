Ученые предсказали экологическую катастрофу в Балтийском море

Массовые скоплений фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море. 2005 год. Архивное фото

Массовые скоплений фитопланктона в темной воде вокруг острова Готланд в Балтийском море. 2005 год. Архивное фото

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Ученые из Германии и Финляндии подсчитали, что зоны в Балтийском море, где отсутствует кислород, стремительно растут и уже достигают общей площади в 70 тысяч квадратных километров. Их исследование опубликовано в журнале Biogeoscience.

Ученые проанализировали два четырехметровых осадочных керна, извлеченных со дна Архипелагового моря, части балтийской акватории между Ботническим и Финским заливами. В результате они пришли к выводу, что за последние сто лет скорость потери кислорода Балтийским морем значительно выросла.

Кроме того, так называемые "мертвые зоны" покинули почти все виды морской фауны, включая моллюсков и кольчатых червей.

По мнению исследователей, главная причина роста таких зон — сброс бытовых, промышленных и сельскохозяйственных сточных вод. В них содержится большое количество питательных веществ, например, азота и фосфора, которые провоцируют быстрое размножения водорослей. Отмершие водоросли опускаются на дно, где их перерабатывают бактерии, которые активно расходуют кислород, и поэтому море постепенно его теряет.

Ученые считают, что замедлить этот процесс можно, если снизить объем загрязняющих выбросов, но на восстановление некоторых участков могут уйти десятки лет, потому что водоросли могут размножаться за счет азота из атмосферы.