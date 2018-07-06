Найден новый способ добычи газа из органических отходов и навоза

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Немецкий стартап (B)energy разработал новый способ добычи газа из органических отходов, который может помочь людям в отдаленных населенных пунктах, где у них нет доступа к традиционным источникам энергии. Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Для выработки газа требуются специальные реакторы, где газ производится из различных органических отходов и навоза. Для набора газа жителям выдают специальный мешок — (B)pack, который выглядит как огромная подушка.

По данным компании, вес подобного мешка не превышает четыре килограмма, а газа внутри него хватит для обеспечения работы газовой горелки на протяжении 4 часов.

Для выработки одного кубометра газа специальному реактору требуется всего 15 литров сточных вод или 15 килограммов навоза. Выработанный газ является экологически чистым и не несет угрозы для окружающей среды.

На настоящий момент (B)energy установила экспериментальные реакторы в нескольких удаленных деревнях Эфиопии, Руанды, Малави, Индии и Конго.