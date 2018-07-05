Ученые раскрыли сибирские корни вымерших собак индейцев

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Загадочные собаки индейцев были не одомашненными волками, как считали раньше ученые, а "кузенами" сибирских лаек. Они мигрировали в Америку вместе с хозяевами еще в ледниковую эпоху, заявляют российские и зарубежные генетики в статье, опубликованной в журнале Science.

Генетический ключ истории

"Все мы хорошо знаем, что аборигены Северной Америки сильно пострадали от геноцида, напрямую или косвенно вызванного европейскими колонистами. Мы показали, что судьба их собак была еще хуже – все их генетические следы, за исключением "заразного" рака, полностью исчезли, причиной чего были резкие культурные перемены и болезни", — заявил Рипан Малхи (Ripan Malhi) из университета Иллинойса в Урбане-Шампейн (США).

Считается, что человек приручил собак еще в каменном веке, задолго до одомашнивания других животных. Причиной этого могла послужить всеядность предков собак, способных питаться той же пищей, что и их соседи-люди. Пока остается неясным время их приручения — существуют ископаемые свидетельства как относительно позднего (10-18 тысяч лет назад), так и раннего одомашнивания (свыше 36 тысяч лет назад).

На роль прародины собак претендуют несколько регионов, в том числе Европа, Алтай, Непал и Ближний Восток. Относительно недавно ученые выяснили, что все собаки происходят от одного общего предка, что породило еще больший интерес к поискам прародины всех Жучек, Шариков и их породистых кузенов, а также истории "эволюции" современных пород собак.

Большой коллектив российских и зарубежных генетиков под водительством Эске Виллерслева (Eske Willerslev), известного "некроманта" из университета Копенгагена (Дания), раскрыл крайне необычную историю жизни и смерти американских собак, "воскрешая" геномы древних псов, живших рядом с индейцами на протяжении последних девяти тысяч лет.

© Illinois State Archaeological Survey Останки собак, найденные в одном из курганов индейцев © Illinois State Archaeological Survey Останки собак, найденные в одном из курганов индейцев

В общей сложности, генетикам удалось извлечь ДНК из останков примерно семи десятков собак, чьи останки были захоронены в курганах и могилах первых аборигенов США, и восстановить обрывки или даже полные версии их генетического кода. Это позволило ученым составить "генеалогическое древо" их эволюции и найти современных родственников.

Изначально ученые ожидали, что их ближайшими родичами будут лабрадоры, чихуахуа и другие типично "американские" породы собак, которые считаются потомками или хотя бы родственниками "настоящих" индейских псов.

Собачья судьба



В реальности все было совсем не так – древние спутники индейцев были ближе всего к сибирским лайкам и другим древним азиатским подвидам собак, чем к современным "американским" породам.

Их предком, как показало сравнение ДНК древних азиатских и американских псов, были собаки, жившие рядом с островом Жохова в Восточной Сибири примерно 16 тысяч лет назад и мигрировавшие в Америку вместе с хозяевами чуть позже, около 10 тысяч лет назад. Вопреки ожиданиям ученых, они не имели даже косвенного отношения к американским волкам, как считали историки раньше.

Что интересно, никаких генетических следов этих собак не сохранилось в ДНК их современных "кузин" – все современные породистые американские псы имеют 100% европейские корни. Это означает, что многочисленные индейские породы собак, о которых писали путешественники, практически одновременно исчезли в 15-16 веках, не оставив потомства.

Причиной этого, по мнению ученых, были не только конфликты между индейцами и европейцами, но и болезни, которые "привезли" с собой колонизаторы. Эпидемии сальмонеллы, туберкулеза и других болезней унесли за собой жизни миллионов аборигенов, и нечто похожее, как считают Виллерслев и его коллеги, произошло с собаками.

Примечательно, что единственным их следом на Земле оказался знаменитый "заразный рак" CTVT, который распространяется половым путем среди собак уже более десяти тысяч лет. Это дает надежды на то, что изучение генома этих раковых клеток поможет ученым понять, что именно могло погубить его прародителей и как европейские собаки могли быть замешаны в этом.