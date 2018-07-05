Российский производитель ракетных двигателей счел SpaceX слабым конкурентом

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Ведущий российский производитель ракетных двигателей – химкинское НПО "Энергомаш" считает, что компания SpaceX не смогла доказать существенную экономическую эффективность многоразовых первых ступеней своих ракет Falcon-9, следует из пояснительной записки к отчету за 2017 год, опубликованной на сайте предприятия.

"В части воздействия на баланс спроса и предложения со стороны многоразовых средств выведения в 2017 году он (риск) являлся крайне ограниченным. При этом, компании SpaceX не удалось подтвердить получение для ее потребителей существенных выгод от повторного использования ракетных блоков первой ступени ракет-носителей "Фалькон-9", — говорится в документе.

НПО "Энергомаш" является головным предприятием Интегрированной структуры космического двигателестроения, создаваемой в России. Двигатели ее производства используются в американских ракетах Atlas V и Antares и корейских KSLV.

Всего в 2017 году в мире прошло 90 космических пусков. Из них российских – 21, американских – 29 (причем ракетами SpaceX — 18), 18 китайских, девять европейских и семь японских. Также было запущено пять индийских и одна новозеландская ракета.