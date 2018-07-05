Источник назвал сроки подготовки модуля "Наука" к запуску в космос

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 5 июл — РИА Новости. Подготовка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к запуску на космодроме Байконур займет восемь месяцев – в этот период новый отечественный отсек Международной космической станции (МКС) будут оснащать научным оборудованием и техническими системами, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"Предполагается, что модуль будет доставлен на Байконур в период с ноября 2018-го года по февраль 2019 года, после чего на космодроме в течение около восьми месяцев будет проходить его подготовка к пуску. Такой длительный цикл работ на космодроме связан с тем, что установка оборудования и аппаратуры, а также их проверки будут проводиться непосредственно на Байконуре", — рассказал собеседник.
МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.
В конце марта Роскосмос и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.