Источник назвал сроки подготовки модуля "Наука" к запуску в космос

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 5 июл — РИА Новости. Подготовка многофункционального лабораторного модуля (МЛМ) "Наука" к запуску на космодроме Байконур займет восемь месяцев – в этот период новый отечественный отсек Международной космической станции (МКС) будут оснащать научным оборудованием и техническими системами, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

Ранее в Роскосмосе сообщили РИА Новости, что модуль "Наука" будет отправлен на космодром Байконур в ноябре 2018 года. При этом источник агентства на космодроме ранее сообщил, что модуль планируется запустить к МКС в ноябре 2019 года.

"Предполагается, что модуль будет доставлен на Байконур в период с ноября 2018-го года по февраль 2019 года, после чего на космодроме в течение около восьми месяцев будет проходить его подготовка к пуску. Такой длительный цикл работ на космодроме связан с тем, что установка оборудования и аппаратуры, а также их проверки будут проводиться непосредственно на Байконуре", — рассказал собеседник.

МЛМ начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было принято решение сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, однако в срок завершить изготовление "Науки" не успели, ежегодно откладывая его запуск.

В 2013 году после передачи модуля от предприятия-производителя в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием при проведении тестирования выяснилось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие в топливе могло привести к поломке двигательной системы всей МКС, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку. Планировалось, что в январе 2018 года баки, в которых должно храниться топливо, будут разрезаны, внутренние конструкции очищены, а затем баки сварят обратно. Весной модуль предполагалось отправить на космодром Байконур для проведения подготовки к запуску и дооснащению оборудованием.

В конце марта Роскосмос и РКК "Энергия" подписали акт о дооборудовании МЛМ дополнительными системами и продлении сроков эксплуатации бортового оборудования. В то же время по графику, утвержденному в госконтракте на модернизацию модуля, к этому моменту он должен был пройти этап заводских испытаний и быть готов к запуску. Согласно госконтракту, все работы с модулем, включая его отправку на космодром, подготовку к запуску и саму отправку к МКС, должны были быть проведены до июня 2018 года.