Источник сообщил о переносе пуска "Союза-СТ" с итальянским спутником CSG-1

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Планировавшийся на ноябрь запуск "Союза-СТ" с итальянским космическим аппаратом CSG-1 с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) с высокой долей вероятности будет перенесен на декабрь, сообщил РИА Новости источник в отрасли.

"Этот запуск, скорее всего, переносится на декабрь в связи с месячным сдвигом предыдущей пусковой кампании "Союза-СТ" с метеоспутником MetOp-С", — отметил собеседник агентства.

Как ранее уточнил источник РИА Новости, старт "Союза-СТ" с метеоспутником MetOp-С будет перенесен ориентировочно на месяц из-за прогнозируемых в октябре неблагоприятных метеоусловий в верхних слоях атмосферы Земли.

Спутник CSG-1 представляет собой аппарат радиолокационной разведки. Отличительной особенностью является установка на борту специализированного гироскопа, позволяющего ему выполнять маневры без затрат топлива. Также этому будут способствовать установленные на спутнике маховики.