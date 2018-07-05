Источник сообщил о переносе исторического пуска Союза со спутниками OneWeb

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Первый в истории запуск российского "Союза-СТ" с тестовыми мини-спутниками в интересах компании OneWeb- оператора спутникового интернета с европейского экваториального космодрома Куру (Гвианский космический центр, ГКЦ) по предварительным данным, перенесен на 2019 год, подтвердил РИА Новости источник в отрасли.

"Первый запуск со спутниками OneWeb с высокой долей вероятности переходит с декабря 2018 года на следующий год, и даже не на январь, а скорее всего, на март", — отметил собеседник агентства. Ранее другой источник агентства сообщил, что из Куру до конца 2018 года может быть выполнено не три запуска "Союза-СТ", как планировалось ранее, а только два.

Британская спутниковая система высокоскоростной интернет-связи OneWeb будет основываться на работе 672 космических аппаратов на двух круговых орбитах — 800 и 950 километров. Другой важной компонентой проекта являются станции сопряжения, которые непосредственно будут раздавать интернет на обслуживаемых территориях. Первоначально планируется построить 50 станций сопряжения, а в перспективе они должны быть размещены на расстоянии около 2,5 тысяч километров друг от друга по всему земному шару.

Для изготовления спутников (а всего, включая резерв, намечено изготовить порядка 900 космических аппаратов), оплаты пусковых услуг и строительства наземного терминала и центра управления, кампания OneWeb LLC планирует привлечь до трех миллиардов долларов частного капитала и уже заручилась поддержкой многих влиятельных корпораций.