РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
РИА Наука
РИА Наука

Археологи нашли в Египте развалины древнейшей пивоварни на Земле

01500
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor TimesАртефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте НилаАртефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times
Подпишись на ежедневную рассылку РИА Наука

Спасибо за подписку

Пожалуйста, проверьте свой e-mail для подтверждения подписки

МОСКВА, 5 июл – РИА Новости. Археологи открыли на территории дельты Нила развалины потенциально древнейшей пивоварни на Земле, где жители Древнего Египта "варили" хмельной напиток более пяти тысяч лет назад, сообщает Luxor Times.

Бармен наливает пиво в бокал
© Fotolia / Monet
Генетики создали пивные дрожжи, заменяющие хмель
"Нам удалось найти не только инструментарий пивоваров, но и мумии собак и людей, живших в прединастический период, в 3200-3000 годах до нашей эры. Эти животные принадлежали к числу арабских борзых, одной из самых редких и древних охотничьих пород собак, что говорит о том, что их хозяева были знатными и богатыми людьми", — рассказывает Айман Ашмави (Ayman Ashmawi), представитель Министерства по делам древностей Египта.

Пиво считается сегодня одним из самых древних спиртных напитков, существующих на Земле. Первые его сорта, как показывают раскопки в Древнем Египте и в Китае, появились более четырех тысяч лет назад, и с тех пор пивовары изобрели тысячи разновидностей этого хмельного напитка.

Первые следы пивоварения были открыты в оазисе Тель-эль-Фарха примерно два десятка лет назад экспедицией польских археологов, проводивших раскопки на территории одного из древних храмов в дельте Нила. Эта находка, как отмечает Ашмави, стала особенно важной впоследствии, когда ученые обнаружили, что древние египтяне несколько раз открывали и "забывали" секреты пивоварения.

© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor TimesАртефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times
Артефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила

В последующие годы и десятилетия археологи продолжили раскопки, изучая самые нижние слои грунта и ближайшие окрестности пяти строений, открытых в 1998 году и надеясь открыть еще более древние следы пивоварения.

Мумии братьев, найденные в окрестностях Каира в начале XX века
© Фото : Manchester Museum, The University of Manchester
Генетики раскрыли вековую загадку мумий "двух братьев" из Древнего Египта

В этом году им улыбнулась удача – Ашмави и его коллегам удалось найти сразу два строения, где предположительно варилось пиво в последнюю эпоху додинастического периода, когда Египет начал объединяться под властью номархов, ставших первыми фараонами Нижнего и Верхнего Царства.

© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor TimesАртефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times
Артефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила

Помимо фундаментов этих строений, глиняных кирпичей, черепков керамики, разделочных досок и других "орудий пивовара", ученые нашли здесь мумию человека, погребенного в необычной позе вместе со статуэтками из алебастра и глиняной посудой, а также мумии и кости нескольких арабских гончих.

Роспись потолка Сикстинской капеллы работы Микеланджело
© AFP 2018 / Gabriel Bouys
Физика и лирика: как наука помогает раскрывать секреты художников

Как считает Ашмави, наличие в Тель-эль-Фарха сразу нескольких пивоварен, построенных в разные исторические периоды, говорит о том, что этот регион играл особую роль в жизни Древнего Египта и развитии традиций пивоварения. По его словам, в других регионах дельты Нила и всего Нижнего Египта археологи пока не нашли ни одной подобной структуры, что указывает на какие-то уникальные черты Тель-эль-Фарха, привлекавшие пивоваров того времени.

Помимо этого, ученые нашли намеки на присутствие еще более древних строений, сооруженных в более ранние эпохи додинастического периода. Их изучение, как надеются археологи, поможет нам узнать много нового об первых успехах древнеегипетской цивилизации.

© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor TimesАртефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
© Фото : Ministry of Antiquities of Egypt / Luxor Times
Артефакты, найденные в развалинах древнейшей пивоварни Земли в дельте Нила
Комментировать
РИА Наука
Комментировать
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Чемпионат мира по футболу 2018
06 июля 17:00
-
Уругвай
-
Франция
06 июля 21:00
-
Бразилия
-
Бельгия
07 июля 17:00
-
Швеция
-
Англия
07 июля 21:00
-
Россия
-
Хорватия
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена