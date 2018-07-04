Предстартовые испытания корабля "Прогресс" продлили на сутки

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 4 июл — РИА Новости. Предстартовую подготовку грузового корабля "Прогресс МС-09" на Байконуре продлили на сутки для дополнительных проверок его систем в связи с тем, что две предыдущих попытки запуска "грузовика" к Международной космической станции по сверхкороткой схеме закончились неудачей, сообщил РИА Новости источник на космодроме.

При двух последних пусках грузовых кораблей "Прогресс" примерно за секунду до пуска автоматика отменяла старт ракеты и его приходилось переносить на резервную дату. Так было 12 октября 2017 года, когда автоматика "отбила" пуск корабля "Прогресс МС-07" и в результате его старт был выполнен спустя двое суток — 14 октября. Такая же ситуация сложилась и с запуском корабля "Прогресс МC-08", старт которого из-за отмены сместился с 12 на 13 февраля 2018 года.

"При работах по подготовке к пуску с ракетой "Союз-2.1а" и грузовым кораблем "Прогресс МC-09" решено изменить циклограмму предстартовой подготовки, добавив еще один день работ на стартовом комплексе. Ракету-носитель с кораблем вывезут на стартовый комплекс для этого на сутки раньше — за три дня до старта", — сказал собеседник.

"В день вывоза ракеты на пусковую площадку 7 июля традиционные генеральные испытания проводиться не будут. День вывоза и установки ракеты будет выделен для проведения исследований по взаимодействию наземных и бортовых компьютеров перед стартом ракеты", — пояснил источник.

По его словам, специалисты российской космической отрасли рассчитывают, что в ходе дополнительных проверок на стартовом комплексе им удастся получить информацию, необходимую для того, чтобы корабли "Прогресс" стартовали с первого раза.

Генеральные испытания грузового корабля "Прогресс МC-09" пройдут 8 июля. Его старт назначен на 10 июля в 0.51 мск. Он должен впервые отправиться к МКС по суперкороткой трехчасовой схеме.

Собеседник пояснил, что стандартная циклограмма для работ по подготовке к пуску на стартовом комплексе для грузовых кораблей "Прогресс" предусматривает работу в течение двух дней — "первый стартовый день" и "пусковой день".

В первый стартовый день ракета устанавливается на стартовый комплекс, к ней стыкуются все коммуникации и проходят проверки ракеты-носителя, космического корабля и их совместные испытания с оборудованием стартового комплекса. Завершением этого дня являются "Генеральные испытания", в ходе которых имитируются завершающий этап подготовки к пуску, пуск и полет ракеты.

В "пусковой день" проводится заправка ракеты топливом, выполняются технологические операции по отстыковке наземного оборудования от ракеты-носителя и производится пуск ракеты.

Как пояснил собеседник, 5 июля корабль должны перевезти на стартовую площадку космодрома, где 6 июля его пристыкуют к ракете-носителю. Вечером 6 июля государственная комиссия должна принять решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс утром 7 июля.

"Прогресс МC-09" должен доставить на борт МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выходов в открытый космос.