Предстартовые испытания корабля "Прогресс" продлили на сутки

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 4 июл — РИА Новости. Предстартовую подготовку грузового корабля "Прогресс МС-09" на Байконуре продлили на сутки для дополнительных проверок его систем в связи с тем, что две предыдущих попытки запуска "грузовика" к Международной космической станции по сверхкороткой схеме закончились неудачей, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
"При работах по подготовке к пуску с ракетой "Союз-2.1а" и грузовым кораблем "Прогресс МC-09" решено изменить циклограмму предстартовой подготовки, добавив еще один день работ на стартовом комплексе. Ракету-носитель с кораблем вывезут на стартовый комплекс для этого на сутки раньше — за три дня до старта", — сказал собеседник.
"В день вывоза ракеты на пусковую площадку 7 июля традиционные генеральные испытания проводиться не будут. День вывоза и установки ракеты будет выделен для проведения исследований по взаимодействию наземных и бортовых компьютеров перед стартом ракеты", — пояснил источник.
Генеральные испытания грузового корабля "Прогресс МC-09" пройдут 8 июля. Его старт назначен на 10 июля в 0.51 мск. Он должен впервые отправиться к МКС по суперкороткой трехчасовой схеме.
Собеседник пояснил, что стандартная циклограмма для работ по подготовке к пуску на стартовом комплексе для грузовых кораблей "Прогресс" предусматривает работу в течение двух дней — "первый стартовый день" и "пусковой день".
В первый стартовый день ракета устанавливается на стартовый комплекс, к ней стыкуются все коммуникации и проходят проверки ракеты-носителя, космического корабля и их совместные испытания с оборудованием стартового комплекса. Завершением этого дня являются "Генеральные испытания", в ходе которых имитируются завершающий этап подготовки к пуску, пуск и полет ракеты.
Как пояснил собеседник, 5 июля корабль должны перевезти на стартовую площадку космодрома, где 6 июля его пристыкуют к ракете-носителю. Вечером 6 июля государственная комиссия должна принять решение о вывозе ракеты на стартовый комплекс утром 7 июля.
"Прогресс МC-09" должен доставить на борт МКС более 2,5 тонн грузов, в том числе новый российский скафандр "Орлан-МКС", предназначенный для выходов в открытый космос.