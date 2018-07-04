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Физики создали скоростную электронную "пушку" для квантового компьютера

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© Фото : Guilherme Tosi & Arne Laucht/UNSWКубит, созданный австралийскими физикамиКубит, созданный австралийскими физиками
© Фото : Guilherme Tosi & Arne Laucht/UNSW
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Физики из Австралии создали сверхскоростную электронную пушку, способную управлять движением миллиардов одиночных электронов каждую секунду, что необходимо для создания квантовых компьютеров. "Инструкции" по ее сборке были опубликованы в журнале Nano Letters.

Модель атома
© Fotolia / montebell
"Заблудившиеся электроны" помогут ученым из РФ создать квантовый компьютер
"Обретение полного контроля над движением электронов – крайне важный шаг для создания масштабируемых квантовых компьютеров. Конечно, мы умели управлять их поведением в макромасштабах еще 150 лет назад, однако на квантовом уровне они ведут себя совсем иначе", — заявил Джузеппе Теттаманци (Giuseppe Tettamanzi) из университета Аделаиды (Австралия).

Теттаманци и его коллеги из университета Нового Южного Уэльса уже несколько лет разрабатывают компоненты, необходимые для сборки полноценного квантового компьютера. Так, в 2010 году они создали квантовый одноэлектронный транзистор, а в 2012 году — полноценный кремниевый кубит на основе атома фосфора-31.

В 2013 году они собрали новую версию кубита, которая позволяла почти со 100% точностью считывать данные из него и оставалась стабильной очень долго. В октябре 2015 года они сделали первый шаг к созданию первого кремниевого квантового компьютера, объединив два кубита в модуль, выполняющий логическую операцию ИЛИ. Два года назад им удалось защитить кубиты от помех, сделав большой шаг в сторону создания "рабочего" квантового компьютера.

Дальнобойные кубиты, созданные австралийскими физиками
© Фото : Tony Melov/UNSW
Австралийские физики создали первые "дальнобойные" кубиты

Оставался один шаг – научиться объединять подобные кубиты, используя те же полупроводниковые технологии, что и сами ячейки квантовой памяти. Сделать это было крайне тяжело, так как "обычные" квантовые ячейки памяти могут взаимодействовать друг с другом лишь на небольшом расстоянии.

Австралийские физики обошли эту проблему, используя одиночные электроны в качестве переносчиков квантовой информации. Поведением подобных квантовых "гонцов" можно легко управлять, однако получить их не так просто – для этого необходимы электронные "пушки", способные испускать по несколько миллиардов частиц каждую секунду.

Их роль могут играть квантовые точки – искусственные "атомы" из кусочков полупроводника, внутри которых существует особая область, так называемая потенциальная яма. Попадая в нее, электрон может находиться только в определенных состояниях и обладать определенной энергией, благодаря чему его движением и поведением можно очень гибко управлять.

Так художник представил себе квантовый чип, разрабатываемый физиками из Австралии
© Tony Melov/UNSW
Физики из Австралии близки к созданию первой квантовой микросхемы

В прошлом, как отмечает Теттаманци, ученые уже пытались создать сверхскоростные электронные "пушки" на базе квантовых точек. Они неплохо работают в тех случаях, когда число испускаемых ими частиц невысоко, однако при достижении "скорострельности" в миллион электронов в секунду их КПД и надежность резко падают.

Ученые из Аделаиды и Сиднея решили эту задачу, собрав квантовую точку из микроскопических кусочков алюминия, кремния и ряда других полупроводниковых материалов со специально подобранными свойствами, которые препятствуют побегу "лишних" электронов. Это позволило им достичь отметки в 2,5 миллиарда испускаемых электронов в секунду, не жертвуя индивидуальным контролем над движением каждой частицы.

Достижение подобного уровня "скорострельности" позволит физикам объединять даже самые недолговечные кубиты и использовать их сети для решения сложнейших задач, которые не под силу даже самым мощным компьютерам современности.

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